Koronavírus

Olaszországban legfeljebb tízen ülhetnek a karácsonyi asztalhoz a kormány tervei szerint

Az ünnepekre vonatkozó járványintézkedéseken dolgozik az olasz kormány, amely a karácsonyi családi találkozók résztvevőinek számát is korlátozni akarja tíz főben, közben az egészségügyi tárca csütörtök esti adatai szerint átlépte a másfél milliót a február óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma.



Továbbra is magas a halottak száma, csütörtökre egy nap alatt 822 beteg veszítette életét a szerdán közölt 722 után. Hétfő óta több mint háromezren haltak meg. A halottak száma elérte az 52 850-et.



Egy nap alatt több mint 29 ezer új fertőzöttet szűrtek ki a korábbi majdnem 26 ezerhez képest, ugyanannyi teszteléssel. Február vége óta több mint 1,5 millióra emelkedett a szűrt fertőzöttek száma a gyógyultakat és a halottakat is beleszámítva. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 796 ezret. Korábbi számítások szerint a jelenlegi járványgörbe tetőzésekor az aktív betegek száma 830 ezer körüli lesz, ami a következő napokban várható.



Pozitív hírnek számít, hogy a szűrt betegek között csökken a kórházi kezelésre szorulók aránya. Egy nap alatt több mint kétszázzal csökkent a kórházban levő betegek száma, amely továbbra is 34 ezer felett van. Kettővel csökkent a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma, amely így jelenleg 3846.



A kórházak telítettsége a Milánó közeli Monza városában számít kritikusnak, ahol két Covid-osztályon a fegyveres erők tíz orvosa és egészségügyi személyzete állt szolgálatba.



A római kormány csütörtök este egyeztetést indított az egészségügyi hatóságok, majd a tartományok képviselőivel a karácsony előtti időszakban követendő óvintézkedésekről. A november első hetétől lezárt Lombardia és Piemont a szigorú korlátozások oldását szorgalmazza, a kereskedelem és vendéglátás az ünnepek előtti újranyitást, a sípályák üzemeltetői a téli turizmus beindítását. A kormánynak döntenie kell arról, engedélyezi-e karácsonykor az országon belüli mozgást. Sajtóértesülések szerint a tervek között szerepel a külföldről karácsonyra Olaszországba érkezők ellenőrzésének további szigorítása. Roberto Speranza egészségügyi miniszter korábbi kijelentései szerint korlátozni akarják az ünnepi asztalhoz ülő családtagok számát is, legfeljebb tíz fővel számolva.



A parlament elfogadta a Conte-kormány pótköltségvetését a jobbközép ellenzéki koalíció pártjainak támogatásával. A Matteo Salvini vezette Liga, a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) és a Silvio Berlusconi irányította Hajrá Olaszország (FI) cserébe együttműködést vár a kormány részéről a gazdasági helyreállítási tervek közös kidolgozásában is.