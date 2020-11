Jog

Franciaországban büntetendő lesz az akcentus miatti diszkrimináció

A francia parlament csütörtökön nagy többséggel elfogadta azt az egyéni képviselői javaslatot, amely bünteti az akcentuson alapuló diszkriminációt. A tervezetet a kormány is támogatta, miután az elmúlt hónapokban több képviselő is jelezte, hogy a rasszizmus egyik formájának tekinti, ahogyan gúnyolódnak a kiejtésén.



A nemzetgyűlésben első olvasatban elfogadott szöveg - amelyet 98 szavazattal három nem ellenében fogadtak el a jelenlévők - kimondja, hogy az akcentus miatti kirekesztés, a törvény által büntetendő ugyanolyan diszkriminációnak tekintendő, mint az etnikai, vallási vagy nemi hovatartozás, illetve a fogyatékosság miatti kirekesztés, és így három év szabadságvesztéssel és 45 ezer eurós pénzbírsággal sújtható.



Az egyéni javaslatot Christophe Euzet, a kormánykoalícióhoz tartozó centrista Agir képviselője terjesztette be.



"Miközben a látható kisebbségek miatt legitim módon aggódnak az illetékes szervek, az egyenlőségen alapuló társadalmi szerződésből kifelejtettük a hallható kisebbségeket" - fogalmazott a képviselő.



Javaslata szerint nem a tájszólásban beszélőkön viccelődöket, hanem elsősorban a kiejtés miatti munkahelyi diszkriminációt szankcionálja a szöveg.



Az érzelmekkel teli vitában Maina Sage, Francia Polinézia képviselője elmondta, milyen nehézségekkel találkozik a közéletben, miután tengerentúli intonációval beszéli a francia nyelvet.



Patricia Miralles, az elnöki párthoz, az LREM-hez tartozó képviselő Észak-Afrikából származik, s felidézte, hogy milyen fájdalmas gúnyolódásokat kellett átélnie korábbi kiejtése miatt, amelyet mára felváltott a párizsi dialektussal.



Több képviselő azt kifogásolta, hogy a tájszólásban beszélő újságírók csak időjárást vagy sporteredményeket jelenthetek a televíziókban.



A jellegzetes délnyugat-franciaországi tájszólásáról ismert Jean Lassalle független képviselő viszont azt mondta, hogy "nem kér adományt, nem kér védelmet, mert az, aki", és ezért nem szavazta meg a javaslatot.



Emmanuelle Ménard, a Marine Le Pen vezette radikális jobboldali Nemzeti Front képviselője sem támogatta a szöveget, mert szerinte helytelen az akcentust a fogyatékossággal egyenlővé tenné a kirekesztés szempontjából.



Eric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter, korábbi ügyvéd viszont meggyőződésből támogatta a tervezetet, amely kimondja, hogy népszerűsíteni kell a francia nyelv kiejtésének sokszínűségét az akcentus miatti diszkrimináció büntetésével.