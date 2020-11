Koronavírus

Horvátország újabb szigorításokat léptet életbe

A horvát miniszterelnök csütörtökön újabb, az új koronavírus-járvány lassítását célzó korlátozásokat jelentett be, melyek karácsonyig tartanak.



Andrej Plenkovic rámutatott: Horvátországban október vége óta hetente megkétszereződött az új fertőzések napi száma.



Úgy vélte: az új szigorítások sem lesznek elegendőek, ha nem tartják be őket. Maximális felelősségre és szolidaritásra szólított fel.



A szombattól életbe lépő, december 21-ig tartó korlátozások értelmében bezárnak a kávézók, éttermek, edzőtermek és sportközpontok. A szállodák nyitva tarthatnak, de csak a saját vendégeik számára készíthetnek ételt. A házhoz szállítás megengedett.



A nyilvános összejöveteleken és temetéseken legfeljebb 25-en, más magánjellegű rendezvényeken pedig legfeljebb tízen vehetnek részt, és ezek 22 óráig tarthatnak.



A sportesemények nézők nélkül rendezhetők meg. Az edzések csak az élvonalbeli sportolók számára megengedettek.



Este tíz órától reggel hat óráig tilos szeszes italt árulni, az éjszakai szórakozóhelyek pedig továbbra is zárva maradnak.



Az üzleteknek nem kell bezárniuk, de a pékségek csak 22 óráig lehetnek nyitva.



A mozik és a színházak csak korlátozott létszámú közönséget fogadhatnak. Más, amatőr jellegű kulturális rendezvényeket, kórus- és táncpróbákat nem lehet tartani. Nem lehet továbbá vásárokat sem szervezni.



A nyelviskoláknak és más tanfolyamoknak távoktatásra kell átállniuk. Az oktatási intézményekben ugyanakkor - néhány kivétellel - továbbra is tantermi oktatás folyik.



Horvátországban az elmúlt egy nap alatt rekordszámú, 4009 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 115 626-ot. Az elmúlt napon 46 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi áldozatainak száma így 1552-re emelkedett. Kórházban 2117 beteget ápolnak, közülük 252-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva.



A szomszédos Szlovénia parlamentje szerdán késő este elfogadta a kormány újabb egymilliárd euró (361 milliárd forint) értékű gazdaságélénkítő csomagját, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket szándékozik enyhíteni.



A kulcsfontosságú intézkedései közé tartozik a rövidített munkaidő további támogatása, a hitelmoratórium meghosszabbítása, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások adókötelezettségei befizetési határidejének eltolása. Azoktól a vállalatoktól, amelyeknek a forgalma legalább 30 százalékkal esik vissza a járvány miatt, az állam átvállalja a költségeik egy részét is.



A baloldali ellenzék erőteljes tiltakozása ellenére a nemzetgyűlés támogatta a bírságok emelésére vonatkozó törvénycikkelyt is. Így 1200-tól 12 000 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatják azokat, akik a gyülekezési tilalom ellenére összejöveteleket szerveznek. Az ellenzéki pártok szerint ugyanakkor a rendelet kizárólag a kormányellen tüntetők ellen irányul.

A kormány által csütörtökön közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 1767-tel 71 073-ra nőtt a fertőzöttek száma. Negyvenhat beteg meghalt, és a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1245-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1302-en vannak kórházban, közülük 215-öt ápolnak intenzív osztályon.



A szlovén kormány a járványadatok tükrében hetente felülbírálja az intézkedéseket. Csütörtökön várhatóan újra meghosszabbítja azokat.



Az országban már egy hónapja szinte teljesen leállt az élet. Minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.