Járvány

Elkapta a koronavírust a svéd királyi család két tagja is

Az elmúlt napokban aggasztó mértékben nőtt a koronavírus-járvány terjedése Finnországban - jelentette ki csütörtökön az ország miniszterelnöke. Svédországban pozitív lett a királyi család két tagjának a vírustesztje.



Finnországban az elmúlt két hétben 78,5-re nőtt a 100 ezerre eső igazolt fertőzöttek aránya. Jóllehet ez az érték az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint még mindig a második legalacsonyabb Európában Izland után, a finn kormány csütörtökön felszólította a helyi hatóságokat, fontolják meg a nagy kockázatot jelentő közösségi terek bezárását.



Sanna Marin miniszterelnök azt mondta, egyelőre nem készülnek a márciusihoz hasonló korlátozások bevezetésére, ám nem zárt ki további szigorításokat sem.



A fertőzöttek aránya még mindig a főváros, Helsinki térségében a legmagasabb, ahol az elmúlt hét óta közel 70 százalékkal nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A finn közegészségügyi hivatal már a múlt héten szigorításokat jelentett be Helsinkiben, betiltották egyebek közt a 20 főnél nagyobb beltéri összejöveteleket is.



A mintegy 5 és fél milliós Finnországban a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint csütörtökig 22 652 fertőzöttet regisztráltak, a Covid-19-nek eddig 388 halálos áldozata volt, 16 800-an pedig felgyógyultak a betegségből.



Mindeközben Svédországból azt közölték, hogy pozitív lett Károly Fülöp svéd királyi herceg, és felesége, Zsófia hercegné koronavírustesztje.



A királyi udvar közleménye szerint a házaspár karanténba vonult, a tüneteik enyhék. A nap folyamán a királyi család több tagját is tesztelik, beleértve XVI. Károly Gusztáv királyt és feleségét, Szilvia királynét, valamint Viktória trónörökösnőt is.



A palota szóvivője, Margareta Thorgren az Expressen című svéd napilapnak azt mondta, a családtagok pénteken találkoztak utoljára, Szilvia királyné testvérének a temetésén.