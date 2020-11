Koronavírus

Merkel: fel kell függeszteni a síturizmust Európában

Az európai síturizmus felfüggesztését sürgette Angela Merkel német kancellár a koronavírus-járvány elleni védekezésről a szövetségi parlamentben (Bundestag) csütörtökön mondott beszédében.



A kormányfő kiemelte, hogy Németországban október végére ellenőrizhetetlenné vált az új típusú koronavírus terjedése. Az egészségügyi hivatalok nem tudták feltárni és megszakítani a fertőzési láncolatokat, így robbanásszerű emelkedésnek indult a napi új esetek száma.



Ezért vezettek be november elején újabb korlátozásokat. Ezek 40 százalékkal csökkentették a fertőzésveszéllyel járó közvetlen érintkezéseket, aminek hatására megállt a fertőzöttek számának exponenciális növekedése.



"Elképzelni is nehéz, hogy hol tartanánk, ha szó szerint az utolsó pillanatban nem kezdünk hozzá ehhez az össznemzeti erőfeszítéshez" - mondta Angela Merkel, utalva a több gazdasági ágazat működését felfüggesztő és az emberek szabadságát nagyban korlátozó szigorításokra.



A lakosság összefogásával Németország megakadályozta az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődését, de "a siker nem tartós", ahhoz pedig nem fér kétség, hogy csak az emberek közötti érintkezés még nagyobb arányú csökkentésével lehet visszaszorítani a vírust.



Ezért nem lehet feloldani az eredetileg november végéig tervezett korlátozásokat, hanem valószínűleg egészen januárig, de legalább december 20-ig fenn kell tartani valamennyit - húzta alá a kancellár, ismertetve a tartományi kormányfőkkel szerdán kidolgozott új védekezési terv elemeit.



Aláhúzta, hogy Németország a társadalom elöregedése miatt különösen nehéz helyzetben van, mert 26 millió ember - a nagyjából 83 milliós lakosság több mint 25 százaléka - a leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozik.



Ezeket az embereket nem szabad arra ítélni, hogy bezárkózva, magányosan várják ki a járvány végét. Mindent meg kell tenni védelmükért, az élet minden területén törekedni kell a közvetlen érintkezések csökkentésére. Így nemcsak a karácsony, hanem a szilveszter is másmilyen lesz, mint eddig, elmaradnak a tűzijátékok, utcai fesztiválok, tömegrendezvények.



Fel kell függeszteni a síturizmust is. A szövetségi kormány igyekszik megállapodásra jutni az európai uniós társországokkal valamennyi síterep lezárásáról. "Az osztrák nyilatkozatok alapján, sajnos, nem úgy tűnik, hogy ez könnyen sikerülhet" - mondta a német kancellár.



A szövetségi kormány és a tartományok megállapodásával november 2-án vezettek be az alapvető járványvédelmi óvintézkedéseken - maszkviselés, távolságtartás, gyakori kézmosás és szellőztetés - túlmutató korlátozásokat.

Csaknem teljesen leállították az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztették a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is. Ezek a korlátozások mind érvényben maradnak legalább december 20-ig.



A szerdán elhatározott új intézkedések egyike, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok tagjainak a téli hónapokra csekély összegért 15 - hetente egy - FFP2 minősítésű maszkot biztosítanak, a betegségük vagy a koruk miatt állandó ápolásra szoruló embereknek pedig havonta 30 úgynevezett antigén gyorstesztet, ingyenesen.



Nem változik az a szabály, hogy alapesetben, különösen súlyos fertőzésveszély nélküli helyzetben az ország teljes területén továbbra is működik a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere, a legtöbb szolgáltatás, a kis- és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint az utóbbi 24 órában 22 268 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). Ez minimális csökkenés az egy héttel korábbi 22 609-hez képest.



Az új esetekkel együtt 983 588 fertőződést regisztráltak Németországban.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 389-cel emelkedett, 15 160-ra.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, szerdai összesítése szerint egy nap alatt 11-gyel emelkedett, 3781-re. Nagyjából 60 százalékuk - 2214 ember - gépi lélegeztetésre szorul.



A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 816 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 5775 ágy szabad.