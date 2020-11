Koronavírus

Moszkvában január közepéig meghosszabbították a részleges távmunka-kötelezettséget

2020.11.26 10:37 MTI

Moszkvában január 15-ig érvényben marad az a rendelkezés, amelynek értelmében a helyi vállalatok alkalmazottainak 30 százalékát távmunkában kell foglalkoztatni, csakúgy mint a 65 év felettiek és a krónikus betegek otthoni önizolációjára vonatkozó ajánlás - közölte Szergej Szobjanyin polgármester a honlapján csütörtökön, miközben országos szinten mind az újonnan kimutatott koronavírusos fertőzöttek, mind a halálos áldozatok száma újabb rekordot döntött.



A moszkvai polgármester rendelete alapján január közepéig zárva maradnak az orosz főváros szabadidős gyereklétesítményei. A most meghosszabbított moszkvai korlátozások vasárnap jártak volna le.



Szobjanyin közölte, hogy ezek az intézkedések, valamint az a körülmény, hogy a fővárosiak az újévet szűk családi körben fogják köszönteni, elkerülhetővé teszik a tavaszihoz hasonló, csaknem teljes leállást a fővárosban. Hozzátette, hogy további korlátozásokra nincs szükség.



A polgármester a korlátozások hatályának meghosszabbítását azzal indokolta, hogy november 16. és 22. között a koronavírusos tüdőgyulladások száma 2, a kórházi ápolásra szoruló betegek száma pedig 3 százalékkal nőtt.



A városvezető szerint a járvány terjedésének üteme az októberihez képest lelassult, de csökkenésről egyelőre nincs szó, és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás továbbra is nagyon nagy.



Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 25 487-tel 2 187 990-re emelkedett a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint. A terjedés mértéke 1,2 százalékos, az új esetek 21,6 százaléka tünetmentes.



Az aktív esetek száma az elmúlt egy nap alatt 110-zel 464 436-ra csökkent, a halálos áldozatoké 524-gyel - ez is új rekord - 38 062-re, a felépülteké pedig 25 073-mal 1 685 492-re emelkedett.



Moszkvában a fertőzöttek száma 6075-tel 577 117-re, a halálozásoké 73-mal 8603-ra, a gyógyulásoké pedig 6229-cel 428 418-ra nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 74,2 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 505 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 492 333 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.