Diplomácia

Botrányt okozott Kairóban egy izraeli és egy egyiptomi sztár közös fényképe

Botrányt okozott Kairóban egy izraeli és egy egyiptomi sztár közös, Dubajban készült fényképe - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



Mohamed Ramadan népszerű egyiptomi színész-énekes és Omer Adam izraeli popsztár egymást átkarolva készített fényképet az Egyesült Arab Emírségekben, de két nappal később emiatt súlyos retorziókkal sújtották az egyiptomi színészt, noha Izrael és Egyiptom 1979-ben békét kötött egymással.



Az egyiptomi színészszövetség felfüggesztette Ramadan tevékenységét az izraeli sztárral ápolt kapcsolata, illetve ennek nyilvánossá tétele miatt. A színész később megbánó üzenetet küldött egyiptomi rajongóinak:



"Tiszteletben tartom a szövetség döntését, noha egyáltalán nem tudtam, kivel készül a felvétel. Ha tudtam volna, akkor megtagadom a lefényképezésemet" - állította Ramadan.



Nem csak az egyiptomi művészeti hatóságok függesztették fel szerepléseit, hanem a sürgős ügyek kairói bírósága is berendelte tárgyalásra december 19-re. A vád ellene a ynet szerint az, hogy kárt okozott az egyiptomi népnek azzal, hogy egy híres izraelivel készült képet a közösségi médiában nyilvánosságra hozott.



A vihar azután kezdődött, hogy a kép Izraelben a hivatalos arab nyelvű oldalon is megjelent, és feldühítette az egyiptomi internetezőket. Ramadant a közösségi médiában hamarosan elárasztották a haragos üzenetek.



Az egyiptomiakban a több évtizedes béke ellenére is igen mély Izrael-ellenes érzelmek élnek, amit az is jelez, hogy sokan megosztottak egy képet Ramadanról, amelyen az egyiptomi hadsereg egyenruháját viselte, s azt állították, hogy ez ellentmond az Omer Adammal lefényképezett baráti ölelésnek.



Ramadan palesztin zászlóra változtatta Facebook-fiókjának borítóképét, nyilvánvalóan az indulatok lecsillapítása érdekében.