Amerikai elnökválasztás

Biden bemutatta leendő kormánya kulcsfontosságú tagjait

Joe Biden a hétfői közleményében szereplő politikusokon kívül nem nevezett meg újabb kormánytag-jelölteket. Hétfőn a külügyminisztérium és a belbiztonsági tárca várományosait, Antony Blinkent és Alejandro Mayorkast, John Sullivan személyében a nemzetbiztonsági tanácsadót, Avril Haines személyében a hírszerzés csúcsigazgatóját és a leendő amerikai ENSZ-nagykövetet, Linda Thomas-Greenfieldet nevezte meg, illetve bejelentette a klímavédelmi különmegbízott posztjának létrehozását és John Kerry jelölését e posztra.



A politikusok keddi bemutatása előtti rövid beszédében Joe Biden hangsúlyozta: az Egyesült Államok "készen áll a világ vezetésére". Leszögezte, hogy leendő kormányzata külügyi és nemzetbiztonsági csapatának összetétele "tükrözi azt a tényt, hogy Amerika visszatér, nem visszahúzódik, hanem kész vezetni a világot". Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem vállal szerepet szükségtelen konfliktusokban. Kiemelte, hogy az új amerikai kormányzat globális vezetőszerep vállalására készül a csendes-óceáni és az atlanti térségben egyaránt, és ennek jegyében kiváltképp erősíteni kívánja az ázsiai és csendes-óceáni amerikai szövetségi kapcsolatokat.



Az Egyesült Államok várható elnöke külön kiemelte a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságát.



Biden úgy fogalmazott: a leendő kormánytagok "megtestesítik az általam vallott azon alapvető értékeket, miszerint Amerika akkor erősebb, amikor együttműködik szövetségeseivel". A kormánytag-jelöltekről megerősítette az előző napi közleményében foglaltakat, miszerint mindnyájan "tapasztaltak és voltak vezetők, újszerűen és távlatosan gondolkodnak, és fáradhatatlanul hisznek Amerika ígéretében".



A leendő kormánytagok pár szóban bemutatkoztak, és elemzők szerint mondataik egyben jelezték az amerikai politika várható változásait is.

Antony Blinken, az amerikai diplomácia várható irányítója a családjáról, köztük magyar felmenőiről beszélt, megemlítve azt is, hogy nagyapja Oroszországból érkezett bevándorlóként talált új hazára amerikai földön, édesapja pedig diplomataként szolgált. A politikus apja, a jelenleg 95 éves Donald Blinken egyébként Magyarországon volt nagykövet 1994 és 1997 között.



Az 58 éves Blinken leszögezte: Amerikát a bevándorlás tette naggyá.



A leendő külügyminiszter nemzetközi együttműködést ígért "a világ problémáinak megoldására". Mint fogalmazott: a világ gondjait egyedül nem lehet megoldani, az Egyesült Államoknak együtt kell működnie más országokkal. Hangsúlyozta az együttműködés és a partneri viszony fontosságát.



A bevándorlásról hasonlóképpen vélekedett Alejandro Mayorkas, a belbiztonsági tárca havannai születésű várományosa is.



Linda Thomas-Greenfield, akit Biden az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének jelölt, kijelentette: az Egyesült Államok visszatér a multilateralizmus és a hagyományos diplomácia politikájához. Mint fogalmazott: "Amerika visszatérőben van, a multilateralizmus visszatérőben van, a diplomácia visszatérőben van".



Az afroamerikai Thomas-Greenfield korábban, Barack Obama demokrata párti elnök kormányzata idején a külügyminisztériumban az afrikai ügyekért felelős államtitkár volt. Pályájára utalva leszögezte: ez is azt bizonyítja, hogy Amerika a lehetőségek országa.



John Kerry korábbi külügyminiszter - aki 2004-ben George W. Bush kihívójaként a demokraták elnökjelöltje is volt - beszédében arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy "legyen ambiciózusabb" a klímaváltozás elleni küzdelemben.



Kifejtette, hogy a 2015-ben aláírt párizsi klímavédelmi egyezmény önmagában nem elégséges a klímaváltozás elleni eredményes harchoz.