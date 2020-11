Kultúra

Krakkóban szobrot állítottak Teleki Pálnak

Szobrot állítottak Krakkó központjában Teleki Pálnak, és ehhez kapcsolódóan köztéri kiállítás is nyílik az egykori magyar miniszterelnök Lengyelországhoz fűződő viszonyáról - közölte a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) krakkói részlege.



Az életnagyságú szobrot Stefan Dousa neves krakkói szobrász készítette, létesítését az e célból alakult krakkói polgári bizottság kezdeményezte több helyi szervezet hozzájárulásával, a Kis-lengyelországi vajdasági hivatal pénzügyi támogatásával.



Az IPN közleménye szerint Lengyelország hálás Teleki Pálnak a magyar kormány által 1920-ban, a lengyel-bolsevik háború idején továbbított lőszerszállítmányokért. Második miniszterelnöki hivatali időszaka során, 1939 nyarán pedig Teleki elutasította Hitler felkérését a magyar részvételre a Lengyelország elleni fegyveres agresszióban - írták.



Lengyelország 1939. szeptemberi német és szovjet megtámadása után pedig Telekinek köszönhetően Magyarország lengyel katonai és civil menekülteket fogadott be - olvasható a közleményben.



Felidézik azt is, hogy 2001-ben Telekinek Lengyelországban post mortem az egyik legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Lengyel Köztársasági Érdemrend csillaggal ékesített parancsnoki keresztjét adományozták.