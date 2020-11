Koronavírus-járvány

Csehország 16 millió fő számára vesz oltóanyagot

Csehország 16 millió fő számára tervez koronavírus elleni vakcinát venni - közölte Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter kedden Prágában.



Miután minden embert kétszer kell beoltani, a cseh kormány azzal számol, hogy összesen 32 millió adag oltóanyagot vesz - pontosított a tárcavezető. Csehországnak 10,7 millió lakosa van, abból 8,5 millió a felnőttek száma. Gyermekeknek a vakcina hosszabb távú kipróbálása nélkül nem ajánlott a védőoltás.



"Csehország már kötelezte magát, hogy mintegy 5,5 millió személy számára vesz vakcinát 1,8 miliárd korona értékben. További 10,6 millió ember számára más gyártóktól van vakcina tartalékban, ezek ára 5,5 milliárd korona. Összesen nagyjából 16 millió személy számára szerzünk be oltóanyagot" - mondta Jan Blatny újságíróknak Prágában.



A miniszter azzal számol, hogy a Covid-19 betegség ellen a cseh felnőtt lakosság mintegy 60-70 százaléka hagyja magát beoltani. A közelmúltban készített felmérések viszont azt jelezték, hogy csak a lakosság mintegy fele számol azzal, hogy beoltassa magát a vakcinával.



Összehasonlításul: az influenza elleni védőoltást, amely a 65 éven felüli lakosok számára ingyenes, évente csak a lakosság 8 százaléka kéri.



Blatny elmondta, hogy a Covid-19 elleni vakcina beszerzésében Csehország szorosan együttműködik az Európai Unió többi országával.



A cseh kormány december 7-ig országos stratégiai programot készít a lakosság Covid-19 elleni védőoltásáról. A program meghatározza, hogy mely lakossági csoportok fogják legelőbb megkapni a vakcinát. Blatny szerint az elsők az egészségügyi dolgozók és a nyugdíjasok lesznek. A Covid-19 elleni védőoltás mindenki számára ingyenes lesz.



Csehországban az utóbbi napokban gyengül a járvány terjedése. Hétfőn 4377 új igazolt fertőzést regisztráltak, ezerrel kevesebbet, mint egy hete. Az aktív fertőzöttek száma 83 ezer. A kórházakban 5296 beteget kezelnek, mintegy 150-nel kevesebbet, mint szombaton. A halottak száma 7360-ra emelkedett.



A járvány terjedési mutatója 0,5-re csökkent. Kockázati tényezője pedig a százpontos táblázaton, amelyen minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, hétfő óta 57 ponton állapodott meg, ami a harmadik kockázati sávnak felel meg. Az érvényben lévő óvintézkedések azonban továbbra is a negyedik sávnak, tehát a súlyosabb helyzetnek felelnek meg. Amennyiben a kockázati tényező hét napig 60 alatt marad, a kormány vasárnap dönthet az óvintézkedések lazításáról. Bár több szakértő óv az elsietett lazításoktól, Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter nem zárja ki, hogy ha minden jól megy, a jövő héten újra kinyithatnak a majdnem egy hónapja zárva tartó üzletek is.