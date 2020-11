Koronavírus

A jövő héten nyithatnak a boltok és a szabadidős létesítmények Nagy-Britanniában

A jövő héten a brit kormány eredeti terveinek megfelelően kinyithatnak a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és a szabadidős létesítmények azokban az angliai országrészekben, amelyek nem a legmagasabb szintű koronavírus-készenléti fokozat hatálya alatt lesznek - jelentette be hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök. Hozzátette ugyanakkor, hogy a járvány megfékezését célzó készenléti rendszert a kormány megerősíti.



A november 5-én elrendelt, négy hétre szóló intézkedéscsomag értelmében az Angliában élők jelenleg csak meghatározott indokokkal hagyhatják el otthonaikat. Ezenkívül mindenki csak egy, vele nem azonos háztartásban lakó emberrel találkozhat szabadtéren is, a nem egy fedél alatt élők pedig nem látogathatják egymást lakásaikban, még a családtagok sem.



Mindemellett a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, a szabadidőközpontok, az edzőtermek, a mozik, a fodrászatok, a szépségszalonok, a pubok, a bárok és az éttermek jelenleg zárva tartanak.



Johnson hétfői ismertetése szerint ez a korlátozás ér véget december 2-án, az eredetileg tervezett időpontban, a kormány nem hosszabbítja meg az intézkedés időtartamát. Ugyanakkor az ismét életbe lépő, korábban már alkalmazott, háromfokozatú készenléti rendszert több elemében megerősítik.



Ennek értelmében a legenyhébb, egyes fokozatú járványkészültség hatálya alá sorolt térségekben élőktől is azt kéri a kormány, hogy ha lehetséges, otthonról dolgozzanak.



A második készenléti szint érvénye alá tartozó országrészekben a vendéglátóhelyek csak kiadós mennyiségű étellel együtt szolgálhatnak fel szeszes italt.



Azokon a területeken, amelyeken a kormány a legmagasabb, harmadik készenléti szintet lépteti érvénybe, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek be kell zárniuk, csakúgy, mint az összes vendéglátóhelynek, bár az utóbbiak elvitelre és házhoz szállításra felvehetnek ételrendelést.



Johnson közölte ugyanakkor, hogy az egyes és a kettes készenléti szintű térségekben ismét lehet majd közönség előtt sportrendezvényeket és előadásokat, valamint üzleti rendezvényeket tartani zárt és szabadtéren egyaránt, de a nézők, illetve a résztvevők létszámát korlátozni kell.



Az egyes készültségi fok hatálya alatti országrészekben a stadionok férőhelyeinek legfeljebb az 50 százalékára, illetve négyezer fő számára lehet belépőjegyeket értékesíteni, attól függően, hogy melyik jelenti a kisebb nézőszámot.



A kettes készenléti szintű térségekben szintén 50 százalék a kihasználható kapacitás, de ez legfeljebb kétezer nézőt jelenthet.



Ahol a hármas készültségi szint lesz érvényben, ott továbbra sem lehet közönség előtt sportrendezvényeket tartani.

A brit miniszterelnök kijelentette azt is, hogy az oltások és a gyorstesztek kifejlesztésében elért legutóbbi áttöréseknek köszönhetően tavaszra várhatóan már nem lesz szükség olyan mértékű korlátozásokra, amilyeneket az ország az idén kénytelen volt elviselni.



Johnson közölte: az otthoni beteggondozást végzőket már hétfőtől heti rendszerességgel koronavírus-szűrésnek vetik alá 30 percen belül eredményt mutató gyorstesztekkel, az év vége előtt pedig az idősotthonok minden egyes lakója két-két látogatót fogadhat, és e látogatók hetente két szűrésen eshetnek majd át.



Mindemellett a legmagasabb, hármas készültségi szint alá tartozó térségekben tömeges tesztelési program kezdődik, és azokra, akiknek lelete negatív, az általánosan érvényesnél enyhébb korlátozások vonatkoznak majd - mondta a brit kormányfő.



A friss adatok szerint máris meredeken csökken a koronavírus-járvány nagy-britanniai terjedési üteme.



A brit egészségügyi minisztérium hétfő esti ismertetése szerint az elmúlt egy hétben 136 814 új fertőzöttet szűrtek ki országszerte, 40 504-gyel, csaknem 23 százalékkal kevesebbet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.