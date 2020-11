Koronavírus

Csehországban újra engedélyezték a tervezett műtéteket

Az új koronavírus-járvány csehországi terjedésének lassulása következtében jelentősen csökkent a kórházakra nehezedő nyomás, ezért a prágai kormány hétfőn hatályon kívül helyezte a nem akut, tervezett műtétek elhalasztását előíró rendeletét - közölte Jan Blatny egészségügyi miniszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón.



"A kórházak ismét végezhetnek tervezett műtéteket, de a Covid-19 betegek számára továbbra is fenn kell tartani a speciális ágyak egy részét" - mondta a tárcavezető újságíróknak.



A tervezett műtétek halasztását a cseh kormány október 26-án rendelte el, amikor tetőzött a koronavírus-járvány. Akkor az új igazolt fertőzések napi száma 15 ezer körül mozgott. A múlt héten az új esetek száma munkanapokon már 4000 és 6500 közé csökkent, a hétvégi munkaszüneti napokon pedig tovább mérséklődött. Vasárnap 1500 új igazolt fertőzést regisztráltak.



Az új fertőzések számának mérséklődésével párhuzamosan csökken a kórházi betegek és a súlyos esetek száma is. A hét végén 5421 személy volt kórházban, 680-nal kevesebb, mint pénteken. A súlyos esetek száma 839-re esett vissza. Az elhalálozások napi száma vasárnap már harmadik napja száz alatt maradt.



A nyilvánosságra hozott hivatalos kimutatás szerint a Covid-19 betegek számára jelenleg 1600 lélegeztetőgéppel ellátott ágyat tartanak fenn a kórházakban, ami duplája az október eleji helyzetnek.



Csehországban hétfőn lazítottak több, a közéletet korlátozó óvintézkedésen is, miután az utóbbi két hétben mérséklődött a járvány terjedése. 23 óráig meghosszabbodott az élelmiszerboltok lehetséges nyitvatartási ideje, és az éjjeli kijárási tilalom 21 óra helyett 23 órakor lép életbe. A köztereken az eddigi két személy helyett már hatan lehetnek együtt. A lakodalmakon, a temetéseken és az istentiszteleteken hétfőtől 20 személy vehet részt az eddigi 15 helyett.



Szerdán az általános iskolák további osztályainak tanulói is visszatérhetnek az iskolapadokba. Jelenleg csak az elsősök és a másodikosok járnak iskolába. A középiskolákban felújítják a gyakorlati oktatást, az egyetemeken pedig a diákok húszas csoportokban végezhetnek gyakorlatokat.