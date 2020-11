Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek száma

Koronavírus

Mindkét országban csökkent ugyanakkor az új koronavírussal fertőzöttek napi száma, de kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén, mint a munkanapokon. 2020.11.23 17:24 MTI

Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma - derült ki a válságstábok hétfői közleményéből. Mindkét országban csökkent ugyanakkor az új koronavírussal fertőzöttek napi száma, de kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén, mint a munkanapokon. A kelet-horvátországi Eszék-Baranya megyében távoktatásra álltak át az oktatási intézmények.



Szlovéniában a kabinet által hétfőn közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 470-nel 65 778-ra nőtt a fertőzöttek száma. Negyvenöt beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1097-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1292-en vannak kórházban, közülük 201-et ápolnak intenzív osztályon.



Járványügyi szakemberek arra számítanak, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek és az elhalálozások száma egy hét múlva csökkeni fog. Mivel az elmúlt héten kétszáz körül mozgott az intenzív osztályon kezelt betegek száma, arra figyelmeztettek: a szakképzett ápolók hiánya miatt a kórházi személyzet lassan elviselhetetlenül túl lesz terhelve.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1973 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 105 691-et. Az elmúlt napon 45 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi áldozatainak száma ezzel 1398-ra emelkedett. Kórházban 2060 beteget ápolnak, közülük 235-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva.



Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja a sajtótájékoztatóján elmondta: a kórházi kezelésre szoruló betegek számának növekedése óriási nyomást gyakorol majd az egészségügyi ellátórendszerre a téli hónapokban. Nehéz lesz ellenőrzés alatt tartani a helyzetet - hangsúlyozta, hozzátéve: ezért mindenkinek nagy a felelőssége.



Szlovéniában szinte teljesen leállt az élet. Minden összejövetel tilos az országban. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.



Horvátországban a hétvégén újabb szigorítások léptek életbe. A nyilvános összejöveteleken ötven helyett legfeljebb 25-en, esküvőkön legfeljebb 15-en, temetéseken legfeljebb 25-en, más magánjellegű rendezvényeken pedig legfeljebb tízen vehetnek részt. A sporteseményeket továbbra is nézők nélkül lehet csak megrendezni. Éjfél helyett 22 órától reggel hat óráig tilos lesz szeszes italt árulni. Az éjszakai szórakozóhelyeknek be kell zárniuk, a kávézók és éttermek pedig a korábbi 24 óra helyett csak 22 óráig tarthatnak nyitva.

Horvátországban megyénként is változhatnak az intézkedések, attól függően, hogy a helyi válságstábok hogyan ítélik meg a járványhelyzet súlyosságát. Eszék-Baranya megyében ezért keddtől az általános iskolák felső tagozatos osztályai és a középiskolák is online oktatásra álltak át. Zágráb városa és Split-Dalmát megye után ebben a megyében regisztrálták a legtöbb fertőzöttet a járvány kezdetet óta.



A szigorú intézkedéseket Horvátországban és Szlovéniában is többen megszegték. A hétvégén több illegális partit leplezett le a rendőrség. Ljubljanában egy éjszakai bárban 13 embert bírságoltak meg, egy 17 éves férfi ellen pedig a hatósággal szembeni ellenállás és menekülési kísérlet miatt vádat emeltek. A horvátországi Zárában (Zadar) egy pincehelyiségben kétszázan buliztak. A rendőrségi razzia során az is kiderült, hogy egyikük, egy fiatal férfi fertőzött volt, és hatósági karantén volt elrendelve számára.