Decemberben kezdődhet a német lakosság oltása

Lesznek olyan oltóanyagok, amelyek szállításához és tárolásához nem szükséges különleges hűtőberendezés, ezért akár a háziorvosi rendelőkben is beadhatók. 2020.11.23 15:17 MTI

Legkésőbb 2021 elején, de talán már idén decemberben elkezdődhet Németországban a lakosság oltása az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) ellen - mondta a szövetségi kormány egészségügyi minisztere hétfőn az IDT Biologika oltóanyag-fejlesztő és -gyártó társaság dessaui központjában tett látogatásán.



Jens Spahn kiemelte: büszkeséggel tölti el, hogy hazája a BionTech, a CureVac és az IDT Biologika révén az élen jár a koronavírus-világjárvány megállításához szükséges oltások fejlesztésében.



A kormány valamennyi fejlesztést támogatja, így az IDT Biologika 30 millió eurót (10,9 milliárd forint) kapott előre a német lakosságnak lekötött ötmillió adag oltóanyag vételárából, hogy meglegyen a kellő forrás a kutatómunka és a gyártás finanszírozásához.



Ez a 30 millió euró "jól befektetett pénz, beruházás a jövőnkbe", amely a vakcinafejlesztések sikeréhez fűződő megalapozott remények hatására egyre kevésbé tűnik riasztónak.



Az IDT Biologika vakcinájának klinikai tesztelése és engedélyeztetése várhatóan 2021-ben fejeződik be - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy komoly nemzetközi érdeklődés övezi a társaság fejlesztés programját.



A 99 éve alapított cégnek köszönhetően Dessaut sokkal jobban ismerik a világban, mint ahogy a németek többsége gondolja - jegyezte meg Jens Spahn.



Elmondta, hogy a már a célegyenesben tartó vakcinák révén legkésőbb 2021 elején vagy akár még decemberben elkezdődhet a lakosság oltása.



A miniszter erről egy hétfőn megjelent lapinterjúban is beszélt, kiemelve, hogy minden bizonnyal lesznek olyan oltóanyagok, amelyek szállításához és tárolásához nem szükséges különleges hűtőberendezés, ezért akár a háziorvosi rendelőkben is beadhatók.



Ebben az esetben "sebesen haladunk előre" - fogalmazott a miniszter, rámutatva, hogy a háziorvosok minden évben alig néhány hét alatt beoltanak nagyjából húszmillió embert a szezonális influenzavírus ellen.



Jens Spahn a Madsack német médiacsoporthoz tartozó regionális lapok közös szerkesztőségének (RedaktionsNetzwerk Deutschland - RND) adott interjúban elmondta, hogy európai uniós együttműködéssel és kétoldalú megállapodásokkal több mint 300 millió adag oltóanyagot kötöttek le, és rögtön el lehet kezdeni az oltást, amint megkapja az első vakcina az európai uniós forgalmazási engedélyt.



A tartományi kormányok és a helyi önkormányzatok már dolgoznak az úgynevezett oltási centrumok kialakításán. A központok hálózata december közepére jöhet létre. Az átoltottsági arány alakulását egy online platformon lehet majd követni, méghozzá korcsoportok szerinti és regionális bontásban is.



A járvány miatti korlátozásokat a leginkább veszélyeztetett csoportok átoltottsági arányának emelkedésével, fokozatosan lehet majd visszavonni - ismertette a miniszter.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 10 864 ember szervezetében mutatták ki a SARS-Cov-2-t. Ez minimális, hatvanfős növekedés az egy héttel korábbi 10 824-hez képest.



Az új esetekkel együtt 929 133 fertőződést regisztráltak Németországban.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 90-nel nőtt, 14 112-re.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) hétfői összesítése szerint egy nap alatt 33-mal nőtt, 3742-re. Nagyjából 60 százalékuk - 2161 ember - gépi lélegeztetésre szorul.



A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 949 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 6616 ágy szabad.