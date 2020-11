USA

Kreml: a Nyitott Égbolt egyezmény az amerikai kilépéssel elveszíti életképességét

Az amerikai kormányzat május 21-én jelentette be az egyezményből való kilépésre vonatkozó szándékát, amitől számítva fél évvel később a többi partner hivatalos értesítése nélkül is távozhatott volna.

Oroszország sajnálja az Egyesült Államok kilépését a Nyitott Égbolt egyezményből, amely az amerikaiak távozásával elveszíti életképességét - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.



"Az Egyesült Államok kilépésével az egyezmény önmagában nyilvánvalóan elveszíti életképességét" - hangoztatta Peszkov, hozzátéve, hogy a megállapodás nagyon fontos eleme a bizalomerősítésnek és a fegyverzetellenőrzésnek.



Washington vasárnap erősítette meg, hogy többé nem részese a Nyitott Égbolt szerződésnek. Az 1992-ben aláírt és 2002-ben hatályba lépett megállapodásnak 34 európai és észak-amerikai részes állama van. Rendelkezései alapján az utóbbi másfél évtized során több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmények betartásának ellenőrzése. A partnerek a szerződést a műholdas felderítő eszközök tökéletesedése ellenére is hasznosnak tartják.



Az amerikai kormányzat május 21-én jelentette be az egyezményből való kilépésre vonatkozó szándékát, amitől számítva fél évvel később a többi partner hivatalos értesítése nélkül is távozhatott volna.



Peszkov hétfőn lényegében megismételte a Vlagyimir Putyin orosz elnök által vasárnap hangoztatott érvelést, miszerint Moszkva mindaddig vár az amerikai elnökválasztás győztesének járó gratuláció kinyilvánításával, amíg ki nem hirdetik a hivatalos végeredményt.



"Ki kell, hogy hirdessék, ki a megválasztott elnök, és a hivatalban lévő elnöknek is el kell ismernie a választás eredményét, és le kell zárulniuk a pereknek. Csak ezek után fogják megvonni a hivatalos mérleget, de nyilvánvaló, hogy ez még nem történt meg" - hangoztatta.



Az orosz médiában több helyen észrevételezék, hogy Putyin a Rosszija 1 televízióban vasárnap bemutatott interjújában tévesen állította azt, hogy az előző elnökválasztást követően sokan Hillary Clintonnak gratuláltak, miközben Donald Trump lett az elnök. A sajtóforrások emlékeztettek rá, hogy 2016-ban maga Putyin is korán nyilvánította ki jókívánságait a republikánus párti győztesnek.



Peszkov ezzel kapcsolatban hétfőn azt mondta, hogy a kijelentés csupán "szófordulat" volt Putyin részéről, aki a nyilatkozatában arra utalt, hogy Clinton győzelmét 2016-ban sokan már jó előre kész tényként könyvelték el.