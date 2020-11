USA

Az Egyesült Államok formálisan is kilépett a Nyitott Égbolt egyezményből - jelentette be vasárnap kiadott közleményében az amerikai külügyminisztérium.



A tárca felidézte: az Egyesült Államok a szerződés által biztosított jogával élve május 22-én értesítette az egyezmény aláíróit a kilépéséről, amely az értesítéstől számított hat hónap múltán lép életbe.



"A hat hónap eltelt, az Egyesült Államok kivonulása 2020. november 22-én életbe lépett, az Egyesült Államok többé nem résztvevője a Nyitott Égbolt egyezménynek" - olvasható a rövid külügyi közleményben.



A Nyitott Égbolt egyezményt - amely fegyverzetkorlátozási megállapodás - 1992-ben dolgozták ki, 2002-ben lépett életbe. Lehetővé tette a részt vevő 35 államnak - köztük az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Kanadának, Ukrajnának, Lengyelországnak és Magyarországnak is -, hogy fegyvertelen megfigyelési repüléseket végezhessenek egymás területe felett. A cél a katonai tevékenység átláthatóságának biztosítása volt.



Az amerikai kormányzat arra hivatkozva lépett ki az egyezményből, hogy Moszkva megsértette a megállapodást, mivel egyes vidékei felett korlátozta, vagy meg is tiltotta a repüléseket. Washington szerint az orosz fél a Kalinyingrád, valamint az Oroszország és Georgia határsávja feletti repüléseket korlátozta, továbbá az orosz hadgyakorlatok idején tartott ellenőrzéseket sem tette lehetővé.



Az egyoldalú amerikai lépés bejelentése után, még májusban Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára nyilatkozatban szögezte le, hogy az észak-atlanti szervezet valamennyi tagja továbbra is maradéktalanul teljesíti a szerződés rendelkezéseit, és a NATO változatlanul elkötelezett a biztonság szavatolása kulcsfontosságú elemének számító hatékony, felelős és ellenőrizhető fegyverzetellenőrzés mellett.



Nyilatkozatában a NATO-főtitkár is említette az amerikai fél által kifogásoltakat, és felszólította Oroszországot, hogy térjen vissza az egyezményben foglaltak teljesítéséhez.