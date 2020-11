Diplomácia

Izraeli média: Netanjahu titokban Szaúd-Arábiában tárgyalt vasárnap

2020.11.24 03:30 MTI

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök titokban tárgyalásokat folytatott vasárnap Szaúd-Arábiában Mohamed bin Szalmán trónörökössel - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet.



A szaúd-arábiai trónörökös nem emelt kifogást a szokatlan találkozó nyilvánosságra hozatala ellen, amelyen a vezetők több kérdést megvitattak, köztük az Izrael és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok normalizálását és Iránt, de érdemi megállapodás nem született - közölték meg nem nevezett források a ynettel.



Korábban Joáv Gallant oktatási miniszter, a biztonsági kabinet és a kormányzó jobboldali Likud párt politikusa is megerősítette, és "elképesztő eredménynek" nevezte a katonai rádióban a szaúd-arábiai megbeszéléseket.



A szaúdi kormány vezető tisztviselői a Wall Street Journal című amerikai újságnak szintén megerősítették hétfőn az Izraelben megjelent médiaértesüléseket.



Az izraeli kormányfő mintegy négy órát tartózkodott a Neom nevű tengerparti városban a megbeszéléseken. A miniszterelnöki hivatal nem volt hajlandó kommentálni a lapnak a tárgyalások hírét, de Netanjahu közeli tanácsosa, Luk Topaz azt írta Twitter-fiókjában: "miközben (Beni) Ganz (védelmi miniszter) politikával foglalkozik, addig a miniszterelnök békét köt" - ami közvetve megerősíti a média értesülését.



A titkos tárgyalások magyarázatot adnak arra, hogy a koronavírus elleni védekezéssel foglalkozó kormánykabinet miért halasztotta váratlanul vasárnapról hétfőre az ülését. Az ürügy az volt a miniszterelnöki hivatal közleménye alapján, hogy két miniszternek ki kell egészíteni javaslatait a megbeszélésre, amin ők maguk is csodálkoztak - állítja a ynet.



Magas rangú tisztviselők megerősítették a ynetnek, hogy Netanjahu eltitkolta szaúd-arábiai utazását Ganz és Gabi Askenazi külügyminiszter elől is. A kormányfő már másodszor szorítja ki fontos politikai kérdésekből őket, ezt tette az Egyesült Arab Emírségekkel kötött megállapodásnál is - teszi hozzá a portál.

A miniszterelnöki hivatal nem kívánt nyilatkozni erről a kérdésről. Ganz és Netanjahu vasárnap délelőtt találkozott a David Ben-Gurion államalapító és első miniszterelnök emlékére tartott ünnepségen, ahol Ganz tájékoztatta a miniszterelnököt arról, hogy a védelmi minisztérium vizsgálóbizottságot állít fel a tengeralattjárók közbeszerzésének ügyében, amelynek haszonélvezői olyan üzletemberek, akik közel állnak a kormányfőhöz.



Miután Izrael aláírta a kapcsolataik normalizálásáról szóló megállapodást az Emírségekkel, Bahreinnel és Szudánnal, Donald Trump amerikai elnök minden alkalommal kijelentette, hogy szerinte Szaúd-Arábia is csatlakozni fog a folyamathoz.



Szaúd-Arábia azonban viszonylag hűvösen reagált Izrael és az arab országok közelmúltbeli megállapodásaira, és válaszaiban mindig megemlítette a palesztin kérdést. A kapcsolatok javulását jelzi azonban, hogy az elmúlt hetekben Rijád megengedte, hogy az izraeli polgári repülőgépek áthaladjanak légterén az Egyesült Arab Emírségekbe és Bahreinbe vezető úton, és az utóbbi években keményen bírálták a palesztin vezetés politikáját is.



Trump valószínű elnökválasztási veresége miatt Pompeo "búcsúlátogatásokat" folytat a Közel-Keleten, és miután egyebek között járt Törökországban és Izraelben, a hétvégén a Perzsa-öbölbe érkezett, és járt az Emírségekben és Katarban is. A Netanjahuval közös találkozó mellett Rijádban tárgyalt külön is Szalmán trónörökössel.



Szeptember közepén Izrael Washingtonban megállapodást kötött a kapcsolatok rendezéséről az Emírségekkel és Bahreinnel. A két ország eltért az eddigi arab politikától, amely a palesztin államiság rendezésétől tette függővé a kapcsolatok rendezését Izraellel. Korábban, a hetvenes évek végén Menáhem Begin izraeli miniszterelnök kötött békét Egyiptommal, majd a kilencvenes évek közepén Jichák Rabin kormányfő írt alá békeszerződést Jordániával.