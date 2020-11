Koronavírus-járvány

Legyőzte a fertőzést az ukrán elnök

Negatív lett az új tesztje a koronavírussal korában megfertőződött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, ezt ő maga hozta nyilvánosságra hétfőn a Telegram üzenetküldő portálon. Eközben Ukrajnában meghaladta a 11 ezret a betegség halálos áldozatainak száma.



Az államfő közölte, hogy hétfőn már a szokásos módon áll munkába hivatalában. Ugyancsak negatív lett az új tesztje a fertőzésen úgyszintén átesett hivatalvezetőjének, Andrij Jermaknak is.



Zelenszkij üzenetében mindazonáltal arra kért mindenkit, hogy a lehető legjobban óvja magát, tartsa be a kötelező maszkviselést és a távolságtartást, emellett kiemelte a kiegyensúlyozott vitaminfogyasztás és a sportolás előnyét.



Az ukrán elnök és hivatalvezetője ugyanazon a napon, november 9-én hozták nyilvánosságra, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztjük. Ezt követően november 12-én mindketten a kijevi Feofanyija kórházba vonultak be, hogy még jobban elszigeteljék magukat, de egészségük nem volt komoly veszélyben, végig szövődménymentesen vészelték át a fertőzést.



Ukrajnában már több miniszter, Dmitro Razumkov házelnök, első helyettese, Ruszlan Sztefancsuk, és a 450 fős parlamentből egyes források szerint már több mint kilencven képviselő fertőződött meg, valamint eddig három, frissen megválasztott polgármester halt bele a betegségbe.



Zelenszkij felesége és hétéves kisfia a nyáron estek át a Covid-19 betegségen.



A hivatalosan közölt adatok alapján hétfőre Ukrajnában 10 945 esettel 635 689-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 124-gyel 11 075-re. Eddig 291 060-an gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 333 554-re emelkedett. Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban több mint 1200 új beteget jegyeztek fel előző nap, velük az eddig igazolt fertőzöttek száma Kijevben meghaladta a 60 ezret, az elhunytaké pedig Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint húsz újabb áldozattal 1143-ra nőtt.



Az elmúlt napon 1165 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba az országban.