Koronavírus-járvány

Tovább javul a járványhelyzet Csehországban

Tovább javul a járványhelyzet Csehországban. A laboratóriumi tesztek szombaton 3187 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami ezerrel kevesebb, mint egy hete. Az aktív fertőzöttek száma 88 825-re csökkent - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap reggel nyilvánosságra hozott legfrisebb adatokból.



A márciusban kitört koronavírus-járvány áldozatainak száma megközelítette a 7100-at. Az utóbbi két napban az elhalálozások száma napi száz alá esett vissza. Ezeket az adatokat azonban később pontosítják, és rendszerint nőnek.



November elején, amikor Csehországban tetőzött a járvány, az új igazolt fertőzések napi száma 15 ezer körül mozgott. Ezen a héten az új esetek száma munkanapokon 4000 és 6500 között mozgott.



Folyamatosan csökken a kórházban kezelt betegek és a súlyos esetek száma is, mintegy 6100 beteg van kórházban, október vége óta a legkevesebb. A súlyosnak minősülő esetek száma is 860-ra esett vissza. A helyzet javulása az egészségügyi tárca szerint lehetővé teszi, hogy a jövő hét végén a kórházak újra visszatérjenek a tervezett műtétek normális rendszeréhez. A járvány miatt ezeket a műtéteket eddig a lehetőségek szerint későbbre halasztották.



A járvány terjedési mutatója 0,6-ra csökkent a héten. A járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton, amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, pedig a hét végére 62 ponton állapodott meg. Ez azt jelenti, hogy a csehországi járványhelyzet bár továbbra is a súlyosnak minősített negyedik sávban van, de már közvetlenül a harmadik sáv határán, ezért a kormány pénteken az óvintézkedések lazításáról döntött, amelyek a jövő héten lépnek életbe



A kormány döntése alapján szerdán az általános iskolák további osztályainak tanulói is visszatérhetnek az iskolapadokba. Jelenleg csak az elsősök és a másodikosok járnak iskolába. A középiskolákban felújítják a gyakorlati oktatást, az egyetemeken pedig a diákok húszas csoportokban végezhetnek gyakorlatokat. A lakodalmakon, a temetéseken és az istentiszteleteken hétfőtől már 20 személy vehet részt az eddigi 15 helyett. Meghosszabbodik az üzletek nyitvatartási ideje, az éjjeli kijárási tilalom 21 óra helyett 23 órakor lép életbe. A köztereken pedig az eddigi két személy helyett már hatan lehetnek együtt.