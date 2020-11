Koronavírus-járvány

A korlátozások meghosszabbítását sürgetik vezető német politikusok

A koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozások meghosszabbítását sürgette a német kormánykoalíció több vezető politikusa vasárnap.



A november 2-án bevezetett korlátozások az eredeti tervek szerint a hónap végén automatikusan megszűnnek. Angela Merkel kancellár és a tartományi kormányfők szerdán tárgyalnak arról, hogy miként folytassák a védekezést decembertől.



"Szembe kell nézni a tényekkel", amelyek azt jelzik, hogy "a zárlatot meg kell hosszabbítani, és el is kell mélyíteni" - mondta Markus Söder bajor kormányfő a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak.



"A hullámot megtörtük, de az új fertőződések száma sajnos nem csökken, az intenzív osztályok pedig egyre inkább megtelnek, és emelkedik a halálos áldozatok száma" - mondta a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.



Szerinte két-három hétig kell még fenntartani az alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedéseken - maszkviselés, távolságtartás, gyakori kézmosás, szellőztetés - túlmutató korlátozásokat, de legalább addig, amíg ötvenre nem süllyed a hét nap alatt regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma. Ez a mutató a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) legutóbbi, szombati kimutatása szerint 140,7-en áll.



"Ha most elveszítjük a türelmünket, és feloldjuk a zárlatot, minden kezdődik elölről, és végül még keményebb intézkedésekre lesz szükség, olyanokra, mint Ausztriában és Csehországban" - mondta a mindkét országgal szomszédos német tartomány miniszterelnöke.



Hasonlóan fogalmazott a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) részéről Armin Laschet észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök, aki a Welt am Sonntag című vasárnapi lapnak azt mondta, hogy el kell kerülni az ország teljes lezárását, amihez nagyban hozzájárulhat, ha az eddiginél szigorúbban korlátozzák az emberek fertőzésveszéllyel járó érintkezését.

A szövetségi szinten a CDU/CSU-val kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) több vezető politikusa is a határidő meghosszabbítását sürgeti. "Minden amellett szól, hogy egy ideig még fenn kell tartani a korlátozásokat" - mondta a Bild am Sonntagnak Olaf Scholz alkancellár-pénzügyminiszter.







Hozzátette, hogy a részleges zárlat miatt kényszerszünetet tartó vállalkozások bevételpótló támogatását is ki kell terjeszteni.



A lehetséges új szabályokról az SPD egy másik tekintélyes vezetője, Malu Dreyer rajna-vidék-pfalzi miniszterelnök elmondta, hogy "egyelőre nincs lehetőség semmire, ami nem megy maszkviselés nélkül", ezért december elején még nem állhatnak vissza a rendes működésre például a vendéglők és a szállodák.



Az RKI vasárnapi adatai szerint az utóbbi 24 órában 15 741 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-Cov-2). Ez bő ezer esettel kevesebb az egy héttel korábbi 16 947-nél.



Az új esetekkel együtt 918 269 igazolt fertőződést regisztráltak Németországban.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 138-cal nőtt, 15 741-re.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) szombati összesítése szerint egy nap alatt 15-tel nőtt, 3630-ra. Nagyjából 60 százalékuk - 2098 beteg - gépi lélegeztetésre szorul.



A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 958 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 6216 ágy szabad.