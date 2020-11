Koronavírus-járvány

Romániában meghaladta a tízezret a járvány halálos áldozatainak száma

A hivatalos adatok azt jelzik, hogy Romániában is állandósult a fertőzés terjedésének üteme, immár nem növekednek a fertőzés sarokszámai. 2020.11.22 18:50 MTI

Romániában vasárnap meghaladta a tízezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma.



A stratégiai kommunikációs törzs által vasárnap, kora délután közölt hivatalos adatok szerint a járvány kezdete óta 10 047 koronavírus-fertőzött halt meg Romániában, az elmúlt 24 órában 131-gyel nőtt az áldozatok száma.



A hivatalos adatok azt jelzik, hogy Romániában is állandósult a fertőzés terjedésének üteme, immár nem növekednek a fertőzés sarokszámai. Harmadik napja csökken a napi új fertőzések kéthetes átlaga, mely 8361 napi esettel csütörtökön érte el a maximumot. A napi elhalálozások kéthetes átlaga azonban 150 körül ingadozik, és nem kezdett csökkenni.



Továbbra is nagyon erős a kórházakra nehezedő nyomás. A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma immár egy hete meghaladja a 13 ezret. Több megyében is megteltek a kórházak, és már nem tudnak újabb betegeket fogadni. Elkezdődött a betegek szállítása a kevésbé fertőzött megyék kórházaiba.



Tíz napja 1100 fölött van a kórházak intenzív osztályain kezelt betegek száma. Korábbi közlés szerint az intenzív osztályra került betegek kevesebb mint felének sikerül megmenteni az életét.



A karácsonykői (Piatra Neamt) kórház intenzív osztályán múlt héten kiütött tűz újabb két áldozata vesztette életét vasárnap. Ezzel a tűz halálos áldozatainak a száma 14-re emelkedett. Vasárnap reggel a villanyhálózat túlterhelése miatt tűz ütött ki a kolozsvári CFR kórházban is, de ezt sikerült hamar eloltani, és csak három beteget kellett elköltöztetni egy kórteremből. A kórházra azonban 50 ezer lejes (3,68 millió forint) bírságot róttak ki, mert nem rendelkezett a törvény által megkövetelt tűzvédelmi engedéllyel.



A járvány terjedésének a gyorsulása azt követően mérséklődött, hogy az elmúlt hetekben települések tucatjait helyezték karanténba. Erdélyben Szatmárnémetiben, Nagybányán, Zilahon, Besztercén, Gyulafehérváron és Nagyszebenben is kéthetes karantént rendeltek el. A karanténba zárt településeket csak munkáltatói igazolással vagy különleges helyzetet igazoló írásos nyilatkozattal lehet elhagyni.