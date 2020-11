Koronavírus-járvány

Párizs a fővárosiak 30-40 százalékának beoltására készül

Emmanuel Macron francia államfő kedd este jelenti be a koronavírus-járvány miatti általános karantén fokozatos feloldásának menetrendjét, miközben a párizsi önkormányzat öt nagy oltóhely kialakítását kezdte meg, ahol januártól a főváros lakosságának mintegy 30-40 százalékát tervezik beoltani.



A kormánytagok után pénteken a francia nemzeti közegészségügyi ügynökség is megerősítette, hogy minden járványügyi mutató egyértelműen csökken. A szervezet ugyanakkor óvatosságra intett, miután "a járvány tetőzése utáni lassulás még nem jelenti a járvány végét".



A kórházakban pénteken 31 906 fertőzöttet ápoltak, közülük 4582-en voltak intenzív osztályon. Mindkét szám negyedik napja csökken.



Az elhunytak száma több heti emelkedés után a múlt héten napi átlagosan 400-on stabilizálódott.



Pénteken 386-an vesztették életüket a kórházakban, de az elhunytak száma 1138-cal 48 265-re emelkedett. Ennek oka, hogy az idősotthonokban a héten meghaltak csak pénteken kerültek bele a hivatalos statisztikába.



A közegészségügyi ügynökség emlékeztetett arra, hogy kilenc nagyvárosban október 17-én éjszakai kijárási korlátozás lépett életbe 20 millió ember számára, amit egy héttel később a franciák kétharmadára kiterjesztettek, majd október 30-tól az egész ország karantén alá került.



Ennek eredményeként a november 9-től 15-ig tartó héten már negyven százalékkal kevesebb új fertőzéses estet tártak fel a hatóságok, a betegfelvétel a kórházakban 13 százalékkal csökkent, az intenzív osztályokon pedig 9 százalékkal kevesebb fertőzöttet ápoltak, mint az azt megelőző héten.



Az ügynökség szerint az egyértelmű javulás ellenére az óvintézkedések megtartása elengedhetetlen a vakcina januári megérkezéséig.



A kormány mellett működő tudományos tanács vezetője, Jean-Francois Delfraissy pénteken elmondta: "az oltóanyag érkezésével már látni a fényt az alagút végén".

Emmanuel Macron kedd este élő televíziós beszédben ismerteti a karantén fokozatos feloldásának menetrendjét, ami elsősorban a kereskedelem újraindulását jelentheti, akár már november 28-tól.



A nagykereskedelmi cégek internetes oldalai a kormány kérésére karácsony előtt megrendezett "fekete péntek" elnevezésű bevásárló napot elhalasztották a tervezett november 27-ről december 4-re, amikor is már várhatóan a kiskereskedelmi boltok is nyitva tarthatnak.



A színházak és a mozik azt kérték a kormánytól, hogy engedélyezze a decemberi megnyitást, még akkor is, ha a karantén feloldásával az éjszakai kijárási tilalom életben maradna.



Sajtóértesülések szerint az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalom viszont akár karácsonyig is érvényben maradhat, azaz a franciák továbbra is csak előre kitöltött igazolással hagyhatják el az otthonukat.



Jean-Francois Delfraissy szerint az év végi ünnepek idejére az élet még nem térhet vissza a megszokott kerékvágásba. A kormány a karantén teljes feloldásához előzetesen 5 ezerben maximalizálta a napi esetszámot, amit a szakember csak az év végén, de inkább januárban tart lehetségesnek.



A párizsi városháza eközben bejelentette, hogy kijelölték azt az öt helyszínt, ahol az oltóanyagok megérkezését követően a főváros lakosságának 30-40 százalékát azonnal be lehet oltani. Az öt oltóközpontba kizárólag a 65 év felettieket és a más okok miatt veszélyeztetetteknek számítókat fogják várni.