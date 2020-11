Koronavírus-járvány

Gyengül a járvány Csehországban

Gyengül a járvány Csehországban. Az új igazolt koronavírus-fertőzések száma pénteken 3000 alá süllyedt, és mintegy 700-zal volt kevesebb, mint egy hete - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombat reggel megjelent kimutatásból.



Három hete, amikor Csehországban tetőzött a járvány, az új igazolt fertőzések napi száma 15 ezer körül mozgott. Ezen a héten a legmagasabb esetszám 6500 volt, ezt csütörtökön regisztrálták.



Csökkenő tendenciát mutat a kórházban kezelt betegek és a súlyos esetek száma is. Jelenleg mintegy 6300 ember van kórházban, ami október vége óta a legalacsonyabb szám. A súlyosnak minősülő esetek száma is 913-ra esett vissza. A járvány áldozatainak száma viszont pénteken további 122-vel emelkedett, és megközelítette a 7 ezret. Az aktív fertőzöttek száma 98 ezer.



Miközben a napi tesztek mintegy 25 százaléka hoz pozitív eredményt, a járvány terjedési mutatója 0,6-ra csökkent a héten. A járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton, amelyben minden 20 pontos sáv bizonyos óvintézkedéseknek felel meg, a hét végére 62 ponton állapodott meg. Ez azt jelenti, hogy a csehországi járványhelyzet, bár továbbra is a súlyosnak minősített negyedik sávban van, de már közvetlenül a harmadik sáv határán, ezért a kormány pénteken az óvintézkedések lazításáról döntött. Az érvényes óvintézkedéseket akkor módosítják, ha a kockázati tényező egy hétig alacsonyabb vagy három napig a magasabb sávban mozog.



A kormány döntött arról is, hogy szerdán az általános iskolák további osztályainak tanulói is visszatérhetnek az iskolapadokba. Jelenleg csak az elsősök és a másodikosok járnak iskolába. A középiskolákban felújítják a gyakorlati oktatást, az egyetemeken pedig a diákok húszas csoportokban végezhetnek gyakorlatokat. Az istentiszteleteken hétfőtől már 20 személy vehet részt az eddigi 15 helyett. Meghosszabbodik az üzletek nyitvatartási ideje, az éjjeli kijárási tilalom 21 óra helyett 23 órakor lép életbe. A köztereken pedig az eddigi két személy helyett már hatan lehetnek együtt.



Karel Havlícek kormányfőhelyettes szerint amennyiben folytatódik a helyzet javulása, akkor november 30-án a járványhelyzet a harmadik sávba kerülhet, ami azt jelentené, hogy számos üzlet újra kinyithatna, és sok szolgáltatás újraindulhatna.



Jan Blatny egészségügyi miniszter elmondta: a karácsonyi vásárokkal kapcsolatos intézkedésekről egy hét múlva fog tárgyalni a cseh kormány. "A célunk az, hogy az ajándékokkal együtt az emberek az üzletekben semmiképpen se szerezzenek be vírusokat is" - jelentette ki a tárcavezető a közszolgálati televízióban.



Csehországban december 12-ig szükségállapot van érvényben.