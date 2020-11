Koronavírus

Ukrajna ismét vörös zónába sorolta Magyarországot

Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egymás után két nap ezres nagyságrenddel döntve meg a korábbi csúcsot, péntekre már több mint 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, az eddig igazolt fertőzöttek összes száma pedig megközelítette a hatszázezret. Magyarországot pénteken ismét a vörös zónába sorolta Ukrajna.



A vörös, azaz a koronavírus-járvány tekintetében kockázatosnak minősített országokból érkezőknek Ukrajnában házi karanténba kell vonulniuk, amelyet csak negatív PCR-teszteredménnyel függeszthetnek fel a határidő letelte előtt. Magyarországot október 30-án sorolta át Ukrajna a zöldből a vörös kategóriába, ezt megelőzően csak augusztus elején volt egy hétig ide sorolva.



A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában előző nap 14 575 esettel 598 085-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 229 áldozattal 10 598-ra. Eddig 274 324-en gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 313 163-ra emelkedett.



A legtöbb új beteget, csaknem 1400-at megint az ország legfertőzöttebb területéről, a fővárosból, Kijevből jelentették, ahol az azonosított fertőzöttek száma már csaknem elérte az 56,6 ezret, az elhunytaké pedig 33 új áldozattal 1080-ra nőtt.



Az elmúlt napon is sok, 1728 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba az országban.



Miután pénteken megjelent a hivatalos közlönyben az elfogadott jogszabály, szombattól már lehet helyszíni bírságot kiszabni Ukrajnában azokra, akik nem viselnek az orrot és a szájat is elfedő védőmaszkot középületekben, zárt nyilvános helyeken - köztük a boltokban -, valamint a közösségi közlekedési eszközökön. A nyílt utcán egyelőre nem kötelező a maszk viselése. A bírság 170-től 255 hrivnyáig terjedhet (1800-2750 forint).



Szerhij Dubrov aneszteziológus szakorvos, az ukrán egészségügyi minisztérium szakértője pénteken rámutatott: az utóbbi másfél hónapban munkája során azt tapasztalja, hogy Ukrajnában már nemcsak idős, de fiatalabb, harmincas, negyvenes, ráadásul krónikus betegségektől mentes embereknél is okoz veszélyes szövődményeket a koronavírus. Hozzátette, hogy kórházának intenzív osztályán jelenleg is két ilyen beteg van lélegeztetőgépen. Szavai szerint most kortól függetlenül ötven-ötven százalék az esély arra, hogy valakinél súlyosabb vagy könnyebb lefolyású lesz a betegség, míg nyáron a hatvan évesnél fiatalabbak még jellemzően könnyen túlestek a fertőzésen. Mint mondta, nem tudja, hogy ezt a vírus mutálódása okozza-e vagy más, hozzátéve, hogy ezt a virológusok feladata kideríteni.