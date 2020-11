Koronavírus

Horvátország újabb szigorításokat léptet életbe

2020.11.20 13:42 MTI

Horvátország szombat éjféltől három hétig újabb szigorításokat léptet életbe, csökkenti a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, korlátozza a vendéglátóhelyek nyitva tartását, és bezárja az éjszakai szórakozóhelyeket - közölte pénteki sajtótájékoztatóján a válságstáb.



Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője ismertetése szerint 25 főre csökkentik ötven helyett a nyilvános összejöveteleken való részvétel felső határát, esküvőkön legfeljebb 15-en, temetéseken legfeljebb 25-en, más magánjellegű rendezvényeken pedig legfeljebb 10-en vehetnek részt. A sporteseményeket továbbra is nézők nélkül lehet csak megrendezni. Éjfél helyett 22 órától reggel hat óráig tilos lesz szeszesitalt árulni. Az éjszakai szórakozóhelyeknek be kell zárniuk, a kávézók és éttermek pedig a korábbi 24 óra helyett csak 22 óráig tarthatnak nyitva.



A tárcavezető kiemelte: az intézkedéseket országos szinten vezetik be, ugyanakkor több megyében - ahol a fertőzöttek száma drasztikusan nőtt az elmúlt napokban és hetekben - szigorúbb korlátozások bevezetését kérték a helyi válságstábok. Ezért például az észak-horvátországi Varasd megyében péntektől ideiglenesen bezárják a vendéglátóhelyeket, és betiltanak minden kulturális és sporteseményt - hangsúlyozta Bozinovic.



Eközben a zágrábi válságstáb bejelentette: hétfőtől tömeges koronavírus-tesztelésbe kezdenek.



A nagyjából 800 000 lakosú horvát fővárosban négy fázisban tesztelik a lakosságot. Az akció célja, hogy kiszűrjék azokat a tünetmentes vírushordozókat, akik nem is sejtik, hogy fertőzöttek lehetnek. Első fázisban a krónikus betegeket és a mozgásképtelen időseket tesztelik saját otthonukban. A második fázisban az idős- és a szociális otthonok lakóin végeznek gyors, antitest tesztet. A harmadik fázisban az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozókon, majd a negyedik fázisban a lakosságon tesztelik a fertőzés hatására a szervezet által termelt antitesteket.



Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 2958 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 96 837-et. Az elmúlt napon 57 ember halt bele a betegségbe, ami újabb rekordot jelent, a járvány eddigi áldozatainak száma ezzel 1257-re emelkedett. Kórházban 1992 beteget ápolnak, közülük 217-en vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által pénteken közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 1546-tal 62 580-ra nőtt a fertőzöttek száma. Harmincegy beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 995-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1254-en vannak kórházban, közülük 201-et ápolnak intenzív osztályon.



Jelko Kacin kormányszóvivő sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány a járványügyi adatok tükrében délután dönt a korlátozások meghosszabbításról.

Szlovéniában szinte teljesen leállt az élet. Az országban minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik. Leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.