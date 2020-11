Koronavírus

Ukrajnában több mint 14 500 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt

Péntekre már több mint 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, az eddig igazolt fertőzöttek összes száma pedig megközelítette a hatszázezret.



A hivatalosan közölt adatok alapján előző nap 14 575 esettel 598 085-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 229 áldozattal 10 598-ra. Eddig 274 324-en gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 313 163-ra emelkedett.



A legtöbb új beteget, csaknem 1400-at megint az ország legfertőzöttebb területéről, a fővárosból, Kijevből jelentették, ahol az azonosított fertőzöttek száma már csaknem elérte az 56,6 ezret, az elhunytaké pedig 33 új áldozattal 1080-ra nőtt.



Az elmúlt napon is sok, 1728 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba az országban.



Miután pénteken megjelent a hivatalos közlönyben az elfogadott jogszabály, szombattól már lehet helyszíni bírságot kiszabni Ukrajnában azokra, akik nem viselnek az orrot és a szájat is elfedő védőmaszkot középületekben, zárt nyilvános helyeken - köztük a boltokban -, valamint a közösségi közlekedési eszközökön. A nyílt utcán egyelőre nem kötelező a maszk viselése. A bírság 170-től 255 hrivnyáig terjedhet (1800-2750 forint).



Szerhij Dubrov aneszteziológus szakorvos, az ukrán egészségügyi minisztérium szakértője pénteken rámutatott: az utóbbi másfél hónapban munkája során azt tapasztalja, hogy Ukrajnában már nemcsak idős, de fiatalabb, harmincas, negyvenes, ráadásul krónikus betegségektől mentes embereknél is okoz veszélyes szövődményeket a koronavírus. Hozzátette, hogy kórházának intenzív osztályán jelenleg is két ilyen beteg van lélegeztetőgépen. Szavai szerint most kortól függetlenül ötven-ötven százalék az esély arra, hogy valakinél súlyosabb vagy könnyebb lefolyású lesz a betegség, míg nyáron a hatvan évesnél fiatalabbak még jellemzően könnyen túlestek a fertőzésen. Mint mondta, nem tudja, hogy ezt a vírus mutálódása okozza-e vagy más, hozzátéve, hogy ezt a virológusok feladata kideríteni.