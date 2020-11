Szörnyű baleset

Gyakorlatozás közben lezuhant és szörnyethalt a híres rakétaember

A 36 éves férfi tagja volt a Dubai Jetman társaságnak, amelynek tagjait sokszor speciális felszereléseikben végrehajtott tandemugrásaik miatt sugárhajtású embereknek is neveznek.



A rendőrség még vizsgálja a haláleset körülményeit, részleteket erre hivatkozva nem közöltek - írja a BBC.



"Vincent tehetséges, kiváló sportoló volt, és csapatunk nagyon szeretett és megbecsült tagja. Gondolataink és imáink a családjával és mindazokkal vannak, akik ismerték és együtt dolgozhattak vele" - áll a társaság közleményében, ahol azt is megemlítik, hogy Reffet nevéhez számos rekord fűződik.



A többi között ő volt a bázisurás világcsúcstartója is, ugyanis 2014 áprilisában a világ legmagasabb épületéről, a dubaji Burj Khalifa (828 méter) toronyházról vetette magát a mélybe.