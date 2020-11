Koronavírus

Csehországban folytatódik a járványhelyzet mérsékelt javulása

Csehországban csütörtökön 6471 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, amely 1402-vel kevesebb, mint egy hete volt, de ezen a héten ez a legmagasabb napi szám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken reggel közölt adatokból.



Az új igazolt fertőzések napi száma két hete csökkenő tendenciát mutat. Míg október végén, november elején a napi esetszám 15 ezer körül mozgott, ezen a héten 4-6 ezer között volt. Tény azonban, hogy kevesebb a tesztelés is. Míg korábban napi 40-45 ezer tesztet végeztek, jelenleg ez a szám 30 ezer körül mozog. A pozitív eredményt kimutató tesztek aránya a héten 25 százalék alá esett vissza.



Csehországban jelenleg 95 501 az aktív fertőzöttek száma, a kórházakban kezelt betegeké 6555-re csökkent. A súlyosnak minősített esetek száma ezer alá esett vissza. Az elhalálozások száma a korábbinál lassabban, de tovább növekszik. Csütörtökön 59-en haltak meg, és ezzel a járvány áldozatainak száma 3353-ra emelkedett.



A kormány pénteki rendkívüli ülésén várhatóan hivatalosan is meghosszabbítja a szükségállapotot december 12-ig, de egyes óvintézkedések szigorát enyhíteni fogja.



Jan Blatny egészségügyi miniszter valószínűnek nevezte, hogy jövő szerdán az általános iskolák további osztályainak tanulói térhetnének vissza az iskolapadokba. Jelenleg csak az elsősök és a másodikosok járnak iskolába. Az éjjeli kijárási tilalom 21 óra helyett 23 órakor lépne életbe. A köztereken pedig az eddigi két személy helyett már hatan lehetnének együtt.



Andrej Babis kormányfő a szükségállapot meghosszabbításáról folytatott parlamenti vitában csütörtökön azt mondta, hogy a helyzet javulása a megszorító óvintézkedések következménye. A kormányfő ugyanakkor óva intett mindenkit, hogy azt higgye "most márt minden mögöttünk van".



"Még nincs minden mögöttünk. A veszély nem múlt el" - hangsúlyozta Babis, és a karácsonyi ünnepek nyugalma érdekében arra szólított fel mindenkit, hogy továbbra is tartsa be az óvintézkedéseket.