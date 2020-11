Koronavírus-járvány

Az ünnepekre való enyhítés elhozná a harmadik fertőzési hullámot

Megérkezett az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre, a magyar szakemberek elkezdhetik a vakcina tanulmányozását, hogy a lehető legmegalapozottabb döntést hozzák az esetleges felhasználhatóság és engedélyezés ügyében - jelentette be közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter csütörtök délután. Erről bővebben itt olvashat, sőt az érkezés pillanatait is megnézheti >>>



Ez azért is érdekes, mert a tíz adagot nagyon különleges körülmények között szállították légi úton Magyarországra, folyamatosan -18 Celsius-fokon tartva.

Szijjártó Péter szerint Magyarország az első olyan európai ország, amely ilyen oltóanyagmintát kap, ám Oroszország uniós nagykövete, Vlagyimir Csizsov szerint Oroszország az uniós országok közül egyedül Magyarországra szállít koronavírus elleni vakcinát. Erről részletesen itt olvashat >>>

Az Euronews-nak nyilatkozó nagykövet elmondta: “A világon elsőként az orosz Szputnyik oltást engedélyezték. Azonban a járvány terjedését tekintve nem csak az oltóanyag elérhetősége kérdéses, hanem a gyártási kapacitás és az elosztás is. Oroszország arra kéri a többi országot, hogy hozzanak létre saját kapacitást az orosz tudósok által létrehozott oltóanyag gyártására. Ismereteim szerint egyetlen uniós tag, Magyarország vesz részt ebben.”



Vlagyimir Csizsov szerint viszont ezt nem kéne versenynek tekinteni, az oltóanyag összetételét nem kellene titkolni.



"Attól tartok, hogy az ünnepekre való enyhítés elhozná a harmadik fertőzési hullámot. A radikális változást csak a hatásos, megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló oltás jelenthet. Mindenki megértheti, hogy ez karácsony előtt nem fog valóra válni” – szögezte le.