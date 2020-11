Lengyelország

Egy rendőr súlyosan megsérült, és többeket letartóztattak a varsói tüntetésen

A kordonon áttörni próbáló emberek ellen a rendőrség könnygázt vetett be, paprikasprayjel fújták le többek között a tüntetéseket szervező Nők Sztrájkja feminista mozgalom két vezető aktivistáját, valamint a Baloldal egyik parlamenti képviselőjét.

Egy rendőr súlyosan megsérült, és több embert őrizetbe vettek szerda este Varsóban az abortuszszabályozást érintő alkotmánybírósági ítélet ellen tartott tüntetésen.



Az ellenzéki Baloldal frakcióvezetője, Krzysztof Gawkowski közölte: a szejm környékén a rendőrség bántalmazta az alsóház baloldali alelnökét, Wlodzimierz Czarzastyt.



A fővárosi rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön videofelvételekre hivatkozva viszont azt mondta, hogy a rendőrségi kordonon átjutni próbáló Czarzasty elutasította az igazoltatást, és bántalmazott egy rendőrt, aki súlyos lábsérülést szenvedett, kórházban kezelik, ami után több hónapos rehabilitációra szorul.



A szóvivő közlése szerint a közszolgálati televízió előtt a rendőrség 497 embert igazoltatott, a rendőrséggel szemben "leginkább agresszív" tizenhárom tiltakozót őrizetbe vettek.



A tiltakozók néhány belvárosi helyszínen, köztük a parlament közelében csoportosultak, később a közszolgálati televízió székhelyénél több ezren gyűltek össze. A tüntetés során "pro abo" abortuszpárti feliratot festettek a tévé előtti téren álló Napóleon-emlékműre.



A rendőrség a tüntetés beszüntetésére szólított fel, hivatkozva a koronavírus-járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalomra. Minthogy a tiltakozás folytatódott, a rendfenntartó erők kordonnal vették körül a tömeget, közölve, hogy csak igazoltatás után engedik el a tüntetőket.



A kordonon áttörni próbáló emberek ellen a rendőrség könnygázt vetett be, paprikasprayjel fújták le többek között a tüntetéseket szervező Nők Sztrájkja feminista mozgalom két vezető aktivistáját, valamint a Baloldal egyik parlamenti képviselőjét.



Rafal Trzaskowski ellenzéki varsói főpolgármester Twitter-bejegyzésében aránytalannak minősítette a rendőrségi beavatkozást, főképpen azt, hogy "nők ellen vetettek be könnygázt".



A lengyel alkotmánybíróság október végén alkotmányellenesnek ítélte azt az előírást, mely lehetővé teszi a terhesség mesterséges megszakítását, amennyiben az orvosok azt valószínűsítik, hogy a gyermek súlyos egészségi károsodással fog világra jönni. A még nem hatályos bírósági döntés ellen október végén országszerte tartottak templomok rongálásával is járó tüntetéseket, Varsóban akkor két alkalommal több százezren tiltakoztak.