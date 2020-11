Koronavírus

Szerbiában egyre több téli eseményt mondanak le

Karácsonyi vásárokat, újévi programokat, hagyományőrző fesztiválokat mondanak le Szerbiában nap mint nap, ugyanis egyre több fertőzött van az országban, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb pedig újabbnál újabb korlátozásokat jelent be.



A legutóbb a szabadkai karácsonyi vásárt mondták le, de a válságstáb pénteken újabb korlátozásokat jelent be, a várakozások szerint tovább korlátozzák a gyülekezést, rövidítik a vendéglátóhelyek működését, vagy kötelező otthoni munkavégzést jelentenek be azok számára, akik megtehetik, hogy ne a munkahelyükön dolgozzanak.



A regisztrált fertőzöttek száma csütörtökre a Szerbiában 5613-mal 97 938-ra, Koszovóban 720-szal 31 215-re, Észak-Macedóniában 1406-tal 50 047-re, Montenegróban 639-cel 29 031-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1633-mal 75 564-re emelkedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában huszonhéttel 1081-re, Koszovóban tizeneggyel 860-ra, Észak-Macedóniában huszoneggyel 1397-re, Montenegróban kilenccel 414-re, Bosznia-Hercegovinában pedig negyvenhéttel 2090-re nőtt.