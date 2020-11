Koronavírus

Május óta nem haltak meg ennyien Amerikában

Május óta a legmagasabbra emelkedett az Egyesült Államokban a koronavírus okozta halálesetek napi száma, miközben a járvány országszerte erősödik, túlfeszítve az egészségügyi rendszer kapacitásait.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem szerdán közölt adatai szerint az előző nap 1707 Covid-beteg hunyt el, s ezzel átlépte a 250 ezret a járvány eddigi egyesült államokbeli halálos áldozatainak száma.



Ennél is gyorsabban nő az újonnan igazolt fertőzések száma. Kedden egyetlen nap alatt 161 900 fertőzöttet azonosítottak az országban, s ezzel az új esetek száma több mint két hete meghaladja a napi százezret.



A járvány kezdete óta azonosított fertőzések száma a 11,4 milliót közelíti az Egyesült Államokban, messze megelőzve ezzel a világ minden más országát.



Az AP hírügynökség helyzetjelentése szerint a túlterhelt kórházak kápolnáikat, büféiket várótermeiket, folyosóikat, de néhol még az autógarázsaikat is kórtermekké alakítják. A körülmények napról napra romlanak, miközben a személyzet elkeseredetten hívja a többi egészségügyi intézményt, szabad kapacitások után kutatva.



A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt emberek száma megduplázódott az elmúlt hónapban. Csak kedden közel 77 ezer koronavírusos beteg került kórházba.



Az esetek száma az ország mind az ötven államában emelkedőben van, kicsúszva az ellenőrzés alól. Különösen nehéz a helyzet a közép-nyugati térség északi államaiban, de Texasban is, ahol a kórházak más egészségügyi intézményekből toboroznak orvosokat a napi 8000 feletti újabb koronavírus-beteg ellátására.



A kormányzók és polgármesterek emiatt országszerte ismét korlátozó intézkedések bevezetésére kényszerülnek, elrendelik a kötelező maszkviselést, korlátozzák a nyilvános és magán rendezvények létszámát a jövő héten beköszöntő Hálaadás ünnepe előtt, bezáratják az éttermek zárt tereit, az edzőtermeket, és korlátozzák a boltok és más vállalkozások nyitvatartását.



A Fehér Ház szóvivője közben "orwellinek" minősítette a helyi hatóságok szigorító intézkedéseit.



"Az amerikai emberek tudják, hogyan védjék meg az egészségüket. Megküzdöttünk már a járvánnyal sok hónapon át" - mondta Kayleigh McEnany a Fox News televízióban, bírálva a nyugati Oregon államot, amelynek kormányzója hat főben korlátozta a gyülekezéseket, és hatósági fellépéssel fenyegette meg az előírás megszegőit. Az elnöki szóvivő azt hangoztatta, hogy az amerikai emberek "szabadságszeretőek", arra utalva, hogy a járvány miatti korlátozások jogsértőek.



A Trump-kormányzat egy másik tisztségviselője, Brett Giroir egészségügyi miniszterhelyettes ezzel élesen ellentétes üzenetet fogalmazott meg, arra figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok "veszélyes ponthoz" érkezett, amit - mint mondta - "a legnagyobb komolysággal kell kezelni".