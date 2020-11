Terrorizmus

Csaknem fél évszázad után vették őrizetbe a birminghami merényletek egyik gyanúsítottját

Csaknem fél évszázaddal az egyik legsúlyosabb angliai pokolgépes merénylet után őrizetbe vették a terrorcselekmény egyik gyanúsítottját.



A közép-angliai Birmingham két pubjában 1974. november 21-én este lépett működésbe egy-egy robbanószerkezet. A Mulberry Bush nevű pubban tízen, a Tavern in the Town sörözőben tizenegyen vesztették életüket. A két merényletnek 220 sérültje volt.



Az összehangolt pokolgépes támadás az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő egykori legnagyobb katolikus milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) fegyveres kampányának csúcspontján történt. A brit hatóságok az IRA-t tartják a 46 évvel ezelőtti birminghami merénylet felelősének, a csoport azonban soha nem jelentkezett a két robbantás elkövetőjeként, jóllehet szinte mindig elismerte az általa elkövetett merényleteket.



A birminghami robbantások előtt figyelmeztetés érkezett egy helyi lap szerkesztőségébe a készülő támadásról - ez is az IRA bevett gyakorlata volt -, ám a helyszínt a telefonáló pontatlanul jelölte meg, ezért nem maradt idő a pubok kiürítésére.



A középnyugat-angliai terrorellenes rendőri szolgálat és az észak-írországi rendőrség nyomozói a hivatalos szerdai tájékoztatás szerint az északír fővárosban, Belfastban vettek őrizetbe egy 65 éves férfit a robbantásokkal összefüggésben.



A tájékoztatásból nem derül ki, hogy az egyelőre meg nem nevezett gyanúsított a hatóságok feltételezése szerint az IRA tagja volt-e. A beszámoló ugyanakkor kiemeli, hogy a férfit a 2000-ben kelt terrorellenes törvény alapján vették őrizetbe és gyanúsítottként hallgatják ki egy észak-írországi rendőrőrsön, belfasti otthonában pedig házkutatás kezdődött.



A merénylet után egy évvel hat, Birminghamben élő észak-írországi férfit bűnösnek mondtak ki a pokolgépes támadás megszervezésében és elkövetésében, és mindegyiküket életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.



A Birminghami Hatok néven közismertté vált csoport - Hugh Callaghan, Paddy Hill, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power és John Walker - 16 évet töltött rács mögött, mire kiderült, hogy ártatlanul ítélték el őket. A londoni központi büntetőbíróság 1991. március 14-én megsemmisítette az ítéletet, és szabadlábra helyezte a hat férfit.



Az Ír Köztársasági Hadsereg 1969-ben kezdődött terrorhadjáratában több mint háromezren vesztették életüket vagy sebesültek meg, köztük hétszáz brit katona.



A republikánus milícia fegyveres harcát hivatalosan az 1998-as nagypénteki rendezési megállapodás zárta le, a tényleges áttörés azonban 2007-ben történt, amikor az IRA leszerelte fegyverzetét.