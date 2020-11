Járvány

Európa Tanács: nemzetközi összefogásra van szükség a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak felszámolására

A koronavírus-járvány és a visszaszorítására hozott rendkívüli intézkedések időszaka megnövelte annak kockázatát, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolás és bántalmazás áldozatává váljanak. 2020.11.18 15:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyermekek védelme a szexuális kizsákmányolással szemben minden állam kötelessége, nemzetközi szinten kell összefogni a gyermekek elleni szexuális erőszak minden formájának hatékony felszámolása érdekében - hangsúlyozta az Európa Tanács (ET) a gyermekek védelmének 6. európai napja alkalmából kiadott nyilatkozatában szerdán.



A strasbourgi székhelyű, 47 tagot tömörítő Európa Tanács arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-járvány és a visszaszorítására hozott rendkívüli intézkedések időszaka - az iskolák bezárása és a szociális szolgálatok tevékenységének csökkentése miatt - megnövelte annak kockázatát, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolás és bántalmazás áldozatává váljanak. Mivel számos ET-tagállam új korlátozásokról döntött, meg kell erősíteni a visszaélések megakadályozására irányuló erőfeszítéseket, és bíróság elé kell állítani az elkövetőket - emelték ki.



A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények elleni küzdelem sikeréhez hosszú távú stratégia kialakítása szükséges a kormányok, a parlamenti képviselők, a helyi és regionális szervek, az iskolák, a sportklubok és ifjúsági szervezetek, valamint a szülők, a rendőrség, az igazságügyi és egészségügyi hatóságok bevonásával - mutatott rá a nyilatkozat.



Az Európa Tanács elvárja, hogy valamennyi tagállama ratifikálja a gyermekek védelmére 2007-ben elfogadott lanzarotei egyezményt, segítsék a gyermekeket jogaik megismerésében, és fokozzák az ellenük elkövetett visszaélésekkel összefüggő jogérvényesítés hatékonyságát - tették hozzá.



Közleményt adott ki a témáról Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős európai uniós biztos is. Ebben kiemelte, hogy az Európai Bizottság minden rendelkezésére álló eszközzel küzd a gyermekek szexuális zaklatása ellen, az Európai Unió stratégiájával összhangban megvédelmezi mindazokat, akik Európában online, illetve a mindennapi életben visszaéléseknek lehetnek kitéve. A stratégia keretében Brüsszel jogszabályjavaslatot is előterjesztett egyebek mellett annak biztosítására, hogy az online kommunikációs platformok szolgáltatói még több hangsúlyt helyezzenek a gyermekek online szexuális bántalmazásának felderítésére - tette hozzá.