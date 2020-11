Koronavírus-járvány

Fél Olaszországban hiánycikk lett az oxigén

A kedd esti adatok szerint az aktív betegek száma túllépte a 733 ezret, de nem közölték, közülük hányan szorulnak orvosi oxigénre.

Budapest és Pest megye mellett elsősorban a nyugati megyékben - Győr-Moson-Sopron és Vas megyében - jelentős mértékű a fertőzöttség - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: a magyarországi települések 88 százalékán azonosítottak koronavírusos fertőzést.



Nem azonosított fertőző beteget "a többi településen is találnánk, és előbb-utóbb találni is fogunk". Gyakorlatilag bármelyikünk lehet fertőzött vagy fertőző személy - figyelmeztetett.



Közlése szerint a 46. héten az előző héthez képest Heves megyében intenzíven, több mint 90 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma, ennek ellenére itt még mindig kevesebb a fertőzött, mint a nyugati országrészben. Vas megyében 74, Nógrádban 55 százalékkal nőtt, míg Somogyban stagnál a fertőzöttek száma, Fejérben 32, Zalában 30 százalékkal kevesebb fertőzöttet mutattak ki.



A 45. héten diagnosztizált 32 003-mal szemben a 46. héten 32 684 pozitív esetet regisztráltak.



Az életkort tekintve a 40-49 éves korosztály a legérintettebb, a fertőzöttek csaknem negyede tartozik ide, a 65 év felettiek aránya 15, a 80 éven felülieké 5 százalék, a 14 év alattiak aránya 4 százalék körül van - mondta, hozzáfűzve, hogy a nők aránya 54, a férfiaké 46 százalék.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy Magyarországon a 45. héten 100 ezer lakosra 1174 fertőzött jutott, számuk a 46. héten 1509-re nőtt.



A november 18-ai, európai antibiotikum nap kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az antibiotikumokkal való visszaéléssel sok esetben multi- vagy pánrezisztens baktériumokat termel a szervezet, amelyek ellen hatástalanok az antibiotikumok.



Hangsúlyozta: a koronavírusos megbetegedésre az antibiotikumok hatástalanok. Antibiotikumot kizárólag orvosi javaslatra szabad szedni, és nem szabad következő betegség esetén önállóan alkalmazni - húzta alá.



Kérdésre válaszolva felhívta a figyelmet arra is, hogy a PCR-tesztek elvégzése előtt három órával nem szabad enni és inni, mert előfordulhat, hogy a mintavevő nem tud a teszthez megfelelő mennyiségű sejtet nyerni.



További kérdésre adott válaszában elmondta: a szűrőbuszok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy gyorsabban történjenek a mintavételek, ezért tervezik, hogy vidéken is lehetőséget biztosítanak az ilyen típusú tesztelésre.

Február vége óta a hatvanmilliós Olaszországban több mint 1,2 millióan betegedtek meg, és több mint 46 ezer beteg halt meg, életkorátlaguk 82 év volt. Az újság kiemelte, hogy az ötvenmillió lakosú Spanyolországban háromszázezerrel több fertőzöttet szűrtek ki, a halottak száma azonban ez idáig 42 ezer alatt maradt. Massimo Cicozzi járványstatisztikus, a római Campus Biomedico orvosa szerint magyarázatot adhat erre, hogy a többi európai országhoz képest az idős olasz lakosságnál magasabb a krónikus betegségek gyakorisága. Hozzátette, az olaszországi idősotthonokban is magasabb volt a halálozási arány, mint máshol.



A Corrierében megjelent felmérés szerint az olaszoknak 37 százaléka nyilatkozik úgy, hogy az oltóanyag megérkezésekor azonnal beadatja magának. Negyvenkét százalék azt mondta, először megvárja a vakcina hatását, és csak utána dönt arról, hogy beadatja-e magának. Tizenhat százalék jelenleg úgy látja, nemet mond az oltásra.



Giuseppe Conte miniszterelnök a vendéglátási és kereskedelmi ágazatot tömörítő Fipe szervezet internetes találkozóján "súlyos" egészségügyi és gazdasági válsághelyzetről beszélt. Hangsúlyozta, hogy az olasz lakosság körében egyre jobban érezhetőek pszichológiai tünetek, "csüggedés" is.