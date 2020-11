Koronavírus-járvány

Az Európai Bizottság szerződést kötött a CureVac vakcinagyártó céggel is

Az Európai Bizottság kedden szerződést kötött a német CureVac gyógyszervállalattal az első körben 225 millió adag koronavírus elleni oltóanyag vásárlásáról, fenntartva további 180 millió adag igénylésének lehetőségét a vakcina biztonságosságának és hatékonyságának bizonyítását követően - derült ki a brüsszeli testület sajtóközleményéből.



Az unió végrehajtó testülete előzőleg már négy gyógyszeripari céggel - AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer - kötött megállapodást, és a CureVac után az amerikai Moderna biotechnológiai vállalattal is tárgyal.



A CureVac gyógyszercég júliusban 75 millió euró (26,2 milliárd forint) összegű hitelmegállapodást kötött az Európai Befektetési Bankkal, az összeg a fertőző betegségek elleni oltóanyagok fejlesztésére irányuló munkát támogatta, köztük a koronavírus-fertőzés elleni oltóanyag kifejlesztését is.



Az EU június közepén fogadta el oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt a vakcinagyártó cégekkel. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az oltóanyagot adományként felajánlják alacsonyabb és közepes jövedelmű országok számára, vagy átirányítják más európai országokba.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a keddi bejelentést követően azt mondta, "a bizottság eddig több mint 1,2 milliárd adag oltóanyagról gondoskodott azon kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében, hogy méltányos hozzáférést biztosítson a biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokhoz, nemcsak az európai polgárok, hanem a világ legszegényebb és legkiszolgáltatottabb lakossága számára is". E potenciális vakcinák többsége a klinikai vizsgálatok előrehaladott szakaszában van. "Reményeink szerint a biztató eredmények megerősítést nyernek az engedélyezés során, amelyet követően gyorsan bevethetők lesznek, segítve minket a pandémia leküzdésében" - fűzte hozzá.

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos újabb mérföldkőnek nevezte a megállapoddást az uniós oltóanyag-stratégiában, amely szavai szerint jól mutatja egy valódi európai egészségügyi unióban való együttműködés előnyeit.



A CureVac a közlemény szerint úttörő szerepet tölt be egy, a hírvivő RNS (mRNS) technológián alapuló, teljesen új oltóanyagtípus kifejlesztésében. E technológia lipid-nanorészecskék segítségével juttatja be a sejtekbe az mRNS-t. Az alapelv az mRNS molekula információs adathordozóként való alkalmazása, melynek segítségével az emberi szervezet saját maga tudja előállítani az egyes betegségek leküzdéséhez szükséges hatóanyagokat.