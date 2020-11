Koronavírus-járvány

Putyin: az orosz vakcinát Kínában és Indiában is gyárthatják majd

A BRICS nemrég megalapított fejlesztési bankja erre az évre tízmilliárd dollárt különített el az új koronavírus elleni küzdelemre.

A BRICS-országoknak a Covid-19 elleni vakcinagyártási kapacitásainak egyesítésére szólított fel kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök, egyúttal bejelentve, hogy Szputnyik V orosz oltóanyagot Kínában és Indiában is gyárthatják majd.



"Vannak orosz vakcinák, amely hatásosak és biztonságosak. A kérdés a tömegtermelésük biztosítása. Ez az a kérdés, amelyet meg kell oldanunk. És természetesen nagyon fontos egyesítenünk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy ez a termék tömegesen kerülhessen a polgári forgalomba" - jelentette ki Putyin a BRICS-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) vezetőinek virtuális csúcstalálkozójén.



Putyin, a tömörölés soros orosz elnöksége nevében felszólalva emlékeztetett arra, hogy a partnerek már öt éve megállapodtak a fertőző betegségek elleni közös fellépésről, beleértve az új típusú koronavírusokat is. Mint mondta, ennek eredményeképpen létrejött a korai előrejelző rendszer, amelyre a jelenlegi világjárvány alatt már támaszkodni lehetett.



Méltatta a Covid-19 elleni kínai fellépés sikerét és sürgette annak a Dél-Afrika által két éve előterjesztett kezdeményezésnek a megvalósítását, amelynek alapján a BRICS-nek egy közös vakcinakutatási és -fejlesztési központot kellene létrehoznia. Közölte, hogy a BRICS nemrég megalapított fejlesztési bankja erre az évre tízmilliárd dollárt különített el az új koronavírus elleni küzdelemre.



"Az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap megállapodott brazil és indiai partnereivel a Szputnyik V vakcina klinikai teszteléséről, és ugyancsak megállapodásra jutott kínai és indiai gyógyszeriparicégekről arról, hogy ezekben az országokban gyártási központokat nyissanak meg vakcina gyártására, méghozzá nemcsak saját igényeik kielégítésére, de harmadik országok számára is" - mondta az orosz vezető.



Putyin egyetértett Jair Bolsonaro brazil elnökkel, aki szerint politikamentessé kellen tenni a Covid-19 elleni küzdelem kérdéseit, és támogatásáról biztosította Hszi Csin-ping kínai vezető kezdeményezését, miszerint tartsanak BRICS-szimpóziumot a hagyományos gyógyászatról.



Hszi egyebek között arról is szólt, hogy kínai cégek orosz és brazil partnerekkel közösen tesztelnek a Covid-19 elleni vakcinákat, és hogy ezek a kísérletek már a harmadik fázisban tartanak. Mint mondta, Peking hasonló együttműködést szeretne kialakítani Indiával és Dél-Afrikával is. Támogatásáról biztosította a közös vakcinafejlesztési központ létrehozását, és készségét fejezte ki az együttműködésre az új koronavírus elleni küzdelem minden területén.

Narednra Modi indiai kormányfő a digitális orvostudományban való együttműködés elmélyítését kezdeményezte. Rámutatott, hogy hazája Dél-Afrikával együtt könnyítéseket kíván elérni a szellemi tulajdon kérdésében a Covid-19 diagnosztikájával és gyógyításával kapcsolatban, amihez a többi BRICS-ország támogatását kérte.



A BRICS 12. éves csúcstalálkozóját a világjárvány által meghiúsított eredeti tervek szerint júliusban Szentpéterváron kellett volna megtartani.