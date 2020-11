Koronavírus-nyomokat találtak a fagyasztott importhúson és csomagolásán

Riadókészültségbe helyezte a kínai hatóságokat a hír, miszerint az ország keleti részén található, közel 7 milliós Csinan városban több hónap után ismét megjelent a koronavírus.



Brazíliából, Új-Zélandról és Bolíviából importált marhahúson, illetve annak csomagolásán mutatták ki a SARS CoV-2 vírus jelenlétét - tudósította a Reuters hírügynökség.



A kínai közegészségügyi hatóságok hasonló jelentéseket kaptak két másik tartományi fővárosból is, ezért a fagyasztott importhúst fokozott ellenőrzéseknek vetették alá. Mint kiderítették, a termékek a sanghaji Jangsan-kikötőn keresztül érkeztek Kínába, és a fertőzés észleléséig mintegy 7500 személlyel kerülhettek kapcsolatba. Állítólag mindenkit leteszteltek, de egyelőre nem találtak pozitív alanyt.



Korábban a tiencsini hatóságok Indiából származó, fagyasztott haltermék csomagolásán is kimutatták a koronavírus jelenlétét, abban az esetben is mind negatív lett az áruval kapcsolatba került emberek vírustesztje.



Kínában a járványt javarészt sikeresen megfékezték, ám időről időre előfordulnak újabb járványgócok az ország különböző pontjain.

