Hollandia

A holland parlament nem engedélyezné, hogy az egyházi iskolák elutasítsák az LMBTIQ diákokat

Az előterjesztést, miszerint semmilyen iskola nem tagadhatja meg vallás, származás, szexuális irányultság vagy eltérő nézetek alapján a tanulók oktatását, a liberális, a szocialista, a zöld és munkáspárti képviselők is támogatták.

A holland parlament képviselőinek többsége támogatja azt az indítványt, amely nem engedné meg az egyházi fenntartású iskoláknak, hogy elutasítsák az LMBTQ-közösséghez tartozó (leszbikus, meleg, biszexuális, transzszexuális, interszexuális vagy queer) diákokat - írta kedden a NOS holland médiaszolgáltató.



A múlt héten Arie Slob kereszténydemokrata oktatási miniszter parlamenti felszólalásában védelmébe vette azokat az egyházi iskolákat, amelyeknek véleménye szerint jogukban áll a tanulók szüleivel olyan nyilatkozatot aláíratni, amelyben leszögezik a "homoszexuális életvitel" elutasítását. Slob a holland alkotmány egyik, az oktatási szabadságot előíró cikkelyére hivatkozott. A miniszter kijelentése heves vitákat váltott ki a parlamentben, mivel a képviselők többsége szerint a cikkely egyúttal a tanulók biztonságos és támogató iskolai környezethez való jogát is meghatározza.



A holland munkáspárt alkotmánymódosítási törvényjavaslatot nyújtott be e cikkely "korszerűsítése" végett. Mivel pedig egy ilyen törvénytervezetnek kétharmados többséget kell szereznie mind az alsóházban, mind a szenátusban, továbbá az alkotmánymódosítás hosszú időt vesz igénybe, a képviselőház szocialista frakciója ideiglenes indítványt is előterjesztett.



Jasper van Dijk, a szocialista párt vezetője azt mondta, hogy a párt "véget akar vetni a zárt kapuk politikájának az oktatásban". "Nem normális az, hogy egy iskola megtagadhatja egy nem keresztény diák felvételét. Azt szeretném, ha minden gyermek együtt járna iskolába" - nyilatkozott.