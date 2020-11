Koronavírus-járvány

Szlovéniában leállt a közösségi közlekedés, sok üzlet bezárt

Szlovéniában hétfőtől két hétre leállt a közösségi közlekedés, valamint bezárt minden üzlet az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével - jelentette a helyi sajtó. A kormány az egész országra vonatkozóan meghosszabbította a járványhelyzetet.



Szlovénia október 19-én hirdetett ismét járványhelyzetet, és szigorított fokozatosan a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló intézkedéseken. A rendkívüli állapot szerdán járt volna le, ezért a kormány hétfőn további harminc napra meghosszabbította azt. A járványhelyzet kihirdetése aktiválta az úgynevezett nemzeti védelmi és mentési tervet, ami azt jelenti, hogy az állam állja a polgári védelemnek és a katasztrófavédelemnek a járványügyi intézkedések révén felmerülő költségeit.



A kormány azzal magyarázta az újabb drasztikus szigorításokat, hogy a korábbi intézkedések csak részben hoztak eredményt.



Az országban minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenütt. Még két hétig zárva maradnak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás távoktatás formájában folyik.



A kabinet által hétfőn közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 501-gyel 55 543-ra nőtt a fertőzöttek száma. Harmincnégy beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 831-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1264-en vannak kórházban, közülük 207-et ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1313 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 85 519-et. Az elmúlt napon 33 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi áldozatainak száma így 1082-re emelkedett. Kórházban 1816 beteget ápolnak, közülük 191-en vannak lélegeztetőgépen.



Bár mindkét országban csökkent az új igazolt fertőzöttek napi száma, kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén, mint a munkanapokon. Tovább nőtt azonban a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma Horvátországban és Szlovéniában is.