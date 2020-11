Erőszak

Elhunyt a pedofíliával vádolt lengyel bíboros

A főpásztort tavaly májusban egy középkorú lengyel férfi jelentette fel, azzal vádolta, hogy 30 évvel ezelőtt molesztálta őt. 2020.11.16 17:46 MTI

Az alsó-sziléziai Wroclaw egyik kórházában elhunyt a nemrég pedofíliával megvádolt, a Vatikán által ezért a közelmúltban a püspöki hivatalt jelképező jelvények használatától és az egyházi szertartásokban való részvételtől eltiltott 97 éves lengyel bíboros, Henryk Gulbinowicz - közölte hétfőn a lengyel média.



A bíboros, egyúttal a wroclawi főegyházmegye nyugalmazott érseke ügyében november 6-án hozott vatikáni döntés arról is rendelkezett, hogy megfosztják őt az elhunyt főpásztoroknak egyébként járó, székesegyházban történő halotti szertartás, a szentélyben örök nyugalomra helyeztetés jogától.



A főpásztort tavaly májusban egy középkorú lengyel férfi jelentette fel, azzal vádolta, hogy 30 évvel ezelőtt molesztálta őt. Emellett felmerült a gyanú, hogy már nyugalmazott érsekként Gulbinowicz eltussolt a wroclawi főegyházmegyében történt pedofília-eseteket.



A vatikáni döntés nyilvánosságra hozatala napján a wroclawi főegyházmegye nyilatkozatban kért bocsánatot a bíboros által megbántott személyektől. Közölték azt is, hogy Henryk Gulbinowicz súlyos egészségi állapotban van.



A bíboros arról is ismert volt, hogy a kommunizmus idején segítséget nyújtott a Szolidaritás mozgalomnak: érseki palotájában rejtették el a hatalmi szervek elől a független szakszervezet támogatására szánt pénzt. A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) újabb kutatásai szerint azonban a múlt század 70-es éveiben Gulbinowicz közeli együttműködést folytatott a kommunista titkosszolgálattal, titkosügynök-jelöltként, információs forráskét tartották számon.