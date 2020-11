Gyász

Meghalt a parfümporlasztó feltalálója

Meghalt 101 évesen Peter Florjancic legendás szlovén feltaláló, egyebek közt a ma is használatos parfümporlasztó atyja.



A sportolóként, zenészként és színészként is ismert feltaláló egy idősotthonban bekövetkezett halálának hírét szülővárosa, Bled önkormányzata jelentette be szombaton.



Florjancic több mint 400 találmányt szabadalmaztatott, ezek közül 43 eljutott az ipari hasznosításig. Legismertebb találmányai közé tartozik a parfümporlasztón kívül a műanyag diakeret és a műanyagfröccsöntő-gép.



A legendás feltaláló 1919. március 5-én született Bledben szállodatulajdonosok gyermekeként. Az 1936-os téli olimpián 16 évesen, a jugoszláv síugrócsapat legfiatalabb tagjaként vett részt.



Amikor a nácik megszállták szülőföldjét, eljátszotta, hogy meghalt egy ausztriai síbalesetben, és ezzel elkerülte, hogy a keleti frontra küldjék. A háború elől a semleges Svájcban keresett menedéket.



Évtizedeken át csillogó életet élt Zürichben, Davosban és Monte-Carlóban, de élt Olaszországban, Németországban és az Egyesült Államokban is. Számos hírességgel került barátságba, köztük Jacques Cousteau-val, a híres mélytengerkutatóval.



Kisebb filmszerepet kapott a Monte Carló-i történet (1956) című, Marlene Dietrich főszereplésével forgatott romantikus tragikomédiában.



Feltalálói karrierje egy szövőgéppel kezdődött, de sikeres találmányai közé tartozik egy edzőágy és a műanyag korcsolya is. 1948-ban feltalálta a műanyag cipzárt, 1957-ben pedig a légzsákot, de ezek annak idején nem váltak be az akkor hozzáférhető alapanyagok gyenge minősége miatt, ezeket a találmányokat később mások fejlesztették életképessé.



Florjancic 1998-ban tért vissza végleg hazájába, 2007-ben megjelentette életrajzát Skok v smetano (Ugrás a tejszínhabba) címmel. Élete utolsó éveire csaknem teljesen megvakult, de így is folytatta feltalálói tevékenységét.



A Szlovén Műszaki Múzeum tavaly Megélt álom címmel kiállítással ünnepelte a feltaláló 100. születésnapját.