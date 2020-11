Koronavírus-járvány

Tovább lassult a járvány terjedése Csehországban

Csehországban a hét végén tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, szombaton 4199 új igazolt fertőzést szűrtek ki, ami ezen a héten a legalacsonyabb szám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap reggel közölt adatokból.



Egy hete, szombaton mintegy 3500-zal volt magasabb a fertőzöttek száma. Tény azonban, hogy a hétvégi napokon mindig alacsonyabb a tesztek száma, mint a munkanapokon.



Csökkenő tendenciát mutatnak a járvány további mutatói is. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 129 ezer 788, mintegy háromezerrel kevesebb mint pénteken. A halottak száma mintegy 150-el, 6058-ra emelkedett. A hét elején és az azt megelőző napokban az elhalálozások napi száma rendszeresen meghaladta a kétszázat. A kórházakban 7200 személyt kezelnek, egy hete ez a szám 600-al volt magasabb. A súlyosnak minősített esetek száma változatlanul 1100 körül stagnál.



A napi tesztek száma a héten 30-33 ezer körül mozgott, és nagyjából egynegyedük hozott pozitív eredményt. Az orvosok ezt az arányt továbbra is túl magasnak tartják.



A járvány terjedési mutatója a legfrissebb adatok szerint 0,7-re csökkent, ami szintén a helyzet javulásáról tanúskodik.



Ladislav Dusek, az Egészségügyi Információk és Statisztikák Intézetének igazgatója ennek ellenére továbbra is szükségesnek tartja az óvintézkedések fenntartását, mert szerinte a számok még mindig veszélyesen magasak.



Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter szombaton úgy nyilatkozott: ha folytatódik a helyzet javulása, jó esély van arra, hogy szigorú óvintézkedések mellett december elején újra kinyithatnak az október elején bezárt üzletek és a szolgáltatások.



Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke korábban azt mondta: a kormány kérni fogja a parlamentet a november 20-án lejáró szükségállapot 30 nappal való meghosszabbításának engedélyezésére.