Megszólalt egy magyar férfi, akit beoltottak az orosz vakcinával

A pácienseket még a második adag beadása után is folyamatosan monitorozzák, így elképzelhetetlennek tartja, hogy Magyarországon egyhamar elkezdhessék a tömeges oltásokat. Pedig Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a tervek szerint az Európai országok közül Magyarországra érkezik először a Szputnyikból.

Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a tervek szerint az Európai országok közül Magyarországra érkezik először az orosz Szputnyik nevű vakcinából, januárban pedig már nagyobb mennyiség is érkezhet. "Az utolsó orosz egészségügyi minisztériumi engedély hiányzik már csak ahhoz, hogy a jövő héten 10 dózis vakcinamintát megküldjön az orosz fél" - jelentette be a külügyminiszter.



Az ATV Híradó felvette a kapcsolatot egy Moszkvában élő magyarral, aki a héten megkapta a Szputnyik V oltás első fázisát. Sugár László egy gyógyszeripari céget vezet, azt mondja, a vakcinát közeli ismerősei gyártják. A férfi elmondása szerint semmilyen mellékhatást nem észlel: sem pirosodást, sem fájdalmat, sem lázat nem produkált.



"Legkorábban 21 nap múlva kell újra jelentkezni, hogy a következő injekciót megkaphassa az ember és attól számított 20 napon belül kerül védett állapotba a szervezet" - mondta Sugár László.

A pácienseket még a második adag beadása után is folyamatosan monitorozzák, László viszont elképzelhetetlennek tartja, hogy Magyarországon egyhamar elkezdhessék a tömeges oltásokat.



Mint mondta, a technológia annyira bonyolult, hogy teljesen valószínűtlennek tartja, hogy a magyarországi honosítás egy évnél előbb megtörténhet.



Hozzátette: Oroszországban is hónapokon belül indul csak meg a tömeges oltás, ott viszont hat gyár van.

"Én ilyen védőoltást nem fogok beadni, mert nem vállalom be a rizikót"

Bár az Európai Unió a járványra való tekintettel lehetőséget biztosít a tagországoknak, hogy akár uniós engedély nélküli oltóanyagot is beszerezzenek, Komáromi Zoltán, a DK szakpolitikusa szerint egy orvosnak nem szabad vállalnia a felelősséget, hogy egy olyan szert adjon be, aminek a biztonságáról nincs meggyőződve. „Én ilyen védőoltást nem fogok beadni, mert nem vállalom be azt a rizikót, amit egyébként az jelent, hogy az európai gyógyszerügynökség nem vizsgálta be és nem engedélyezte ezt a vakcinát” – részletezte.



Mint ismerets, már több mint 400 betegen vizsgálták a remdesivirt Magyarországon, a készítmény hazai gyártása folyamatban van. Küszöbön áll egy másik koronavírus elleni szer, a favipiravir itthoni előállítása is. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szerint jelenleg hatféle oltóanyaggal kísérleteznek a világban.