Romániában meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Az utóbbi napon újabb 9489 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában, ami több mint 25 százalékos növekedés az utóbbi két hét átlagához képest.

Szombattól kezdődően újabb 30 napra meghosszabbították Romániában a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet - közölte a bukkormány sajtóirodája pénteken.



A mostani kormányhatározat nem tartalmaz további megszorításokat azokhoz képest, amelyeket hétfőtől vezettek be, de az általános egészségügyi óvintézkedések mellett a december 6-i parlamenti választásokon, a választási kampányban és a december elsejei nemzeti ünnepségek alkalmával betartandó szabályokra is kitér.



A veszélyhelyzet idején közterületen - zárt térben és a szabadban is - mindenütt kötelező védőmaszkot viselni, tilos magánünnepségeket, társas összejöveteleket tartani, az üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk, éjszaka 23 és 5 óra között pedig országos kijárási tilalom van érvényben.



A december 6-i választások alkalmával és a megelőző kampány során is érvényesek lesznek a szeptemberi önkormányzati voksolás kapcsán bevezetett óvintézkedések, a nemzeti ünnep alkalmával rendezett szabadtéri ünnepségeket pedig Bukarestben legfeljebb négyszáz, a megyeszékhelyeken pedig legfeljebb száz résztvevővel, a távolságtartási szabályok betartásával szervezik meg.



Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hétfői adatai alapján frissítette a koronavírus-járvány szempontjából magas kockázati besorolású országok listáját. Románia 14 napos karanténba küldi azokat, akik olyan országokból érkeznek, ahol a megelőző 14 napban a hazainál magasabb volt a lakosságarányos fertőzési ráta. A többi között a Magyarországról érkezőkkel szemben is érvényben marad a november elején újra bevezetett karanténkötelezettség.



A pénteki jelentés szerint az utóbbi napon újabb 9489 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában, ami több mint 25 százalékos növekedés az utóbbi két hét átlagához képest, de csak 15 százalékkal haladja meg az utóbbi hét átlagát. Klaus Iohannis államfő pénteken úgy értékelte, hogy az utóbbi két hétben stabilizálódott a fertőzések üteme, amit az októberi szigorításoknak tulajdonított. Az elnök szerint azonban "túl magas" a tízezer körüli napi esetszám, ezért volt szükség újabb korlátozásokra. Ugyanakkor türelemre és az előírások fegyelmezett betartására intette polgártársait, mivel a héten bevezetett intézkedések hatása csak néhány hét múlva hozhat eredményt.