Ausztriában bezárnak a bevásárlóközpontok és az iskolák is

Az iskolák teljesen átállnak digitális oktatásra, csak az óvodák maradhatnak nyitva, és esetleg az általános iskolák alsó tagozata. 2020.11.13 13:22

Ausztriában bezárnak az iskolák, a kisebb üzletek nyitva maradhatnak, de a bevásárlóközpontoknak, ahol sok ember gyűlhet össze, le kell húzniuk a rolót a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében - jelentette péntek délelőtt az oe24.at osztrák hírportál.



A hírportál úgy tudja, az intézkedéseket szombat délután jelenti be Sebastian Kurz kancellár.



Az oe24 értesülései szerint az iskolák teljesen átállnak digitális oktatásra, csak az óvodák maradhatnak nyitva, és esetleg az általános iskolák alsó tagozata.



A kereskedelem terén a kormány egyetért azokkal a szakértőkkel és iparági képviselőkkel, akik szerint a teljes zárlat a gazdaság összeomlásához vezetne. Egyelőre tárgyalás zajlik arról, hogy két hétre kötelezően be kell-e zárnia minden kereskedelmi egységnek, vagy lesznek részleges engedmények. Az biztosnak tűnik, hogy a nagy tömegeket vonzó bevásárlóközpontoknak le kell húzniuk a rolót, és az esetlegesen nyitva maradó üzletek esetében is szigorodnak az óvintézkedések. Nem fogadhatnak vendéget a kozmetikusok és masszőrök sem, de a fodrászatok bezárása még nem eldöntött kérdés. Az érintett ágazatok kompenzációra számíthatnak.



Egyelőre nem tudni, hogy lesznek-e további kijárási korlátozások, de valószínűleg szigorodnak a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok. Míg jelenleg engedélyezett, hogy két különböző háztartás tagjai felkeressék egymást otthonukban, a jövőben a látogatók számát egy főre korlátozhatják.



A részleteket a pénteki nap folyamán tisztázzák, változások előfordulhatnak.



Az új intézkedések kedden nulla órakor lépnek majd életbe az oe24.at szerint.



Ausztriában folyamatosan dőlnek meg a fertőzöttségi rekordok: csütörtökön 9262 új esetről számoltak be. Az osztrák egészségügyi rendszer leterheltsége fokozódott: 3811 Covid-19-beteget ápolnak kórházban, közülük 546-an intenzív osztályon fekszenek. Szakértők kifogásolták, hogy a szigorítások ellenére az elmúlt két hétben sem javult a helyzet.



A csaknem 9 millió lakosú Ausztriában eddig 181 642 fertőzöttje és 1608 halálos áldozata van a koronavírusnak.