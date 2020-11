Koronavírus

Újabb szigorítások léptek életbe Moszkvában

Moszkvában a koronavírus-járvány miatt az éttermek és szórakozóhelyek péntektől kezdődően január 15-ig éjjel 11-től reggel hatig nem szolgálhatnak ki vendégeket.



A városvezetés döntése értelmében az orosz fővárosban elmaradnak majd a fenyőfa-ünnepségek és a hagyományos újévi-karácsonyi utcai fesztivál és vásár. A közönség bevonásával tartott kulturális és szórakoztató rendezvények megtartását felfüggesztik, beleértve a kiállításokat is.



A mozik és színházak nézőtermeinek kihasználtsága legfeljebb 25 százalékos lehet. A sportrendezvényeken lehetnek nézők, de csak a fővárosi sporthivatal és a fogyasztóvédelem engedélyével, az egészségvédelmi óvintézkedések betartásával.



A korábban csak az éjszakai szórakozóhelyeken alkalmazott QR-kódos bejelentkezést kiterjesztik a többi olyan szolgáltatásra is, amelynél elkerülhetetlen az ügyfelek személyes jelenléte. Felfüggesztik a gyermekszabadidő-központok, valamint az éttermek és bevásárlóközpontok gyermekmegőrzőinek munkáját is.



A moszkvai egyetemek és főiskolák áttérnek a távoktatásra. Szergej Szobjanyin polgármester arra figyelmeztetett, hogy néhány hét múlva újabb korlátozások jöhetnek, ha a járványt nem sikerül feltartóztatni. Közölte, hogy az iskolák 6-11. osztályai számára valószínűleg szintén meghosszabbítják a távoktatást.



Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 21 983-mal - ez rekord napi növekmény - 1 880 551-re emelkedett a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint. A terjedés mértéke 1,2 százalékos, az új esetek 25 százaléka tünetmentes.



Oroszország az ötödik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve, az Egyesült Államok (10,5 millió), India (8,7 millió) és Brazília (5,8 millió) és Franciaország (1,9 millió) után.



Az aktív esetek száma az elmúlt egy nap alatt 2837-tel 441 205-re nőtt. A halálos áldozatoké 411-gyel 32 443-ra, a felgyógyultaké pedig 18 735-tel 1 406 903-ra emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 67,3 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 636 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 447,5 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.