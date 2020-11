Koronavírus-járvány

Megugrott a nagy-britanniai fertőzések száma

Jelentősen megugrott csütörtökön az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések napi száma Nagy-Britanniában. Szakértők szerint a nem várt hirtelen emelkedésben szerepe lehetett annak is, hogy sokan még kihasználták a társasági életre a múlt héten életbe léptetett korlátozó intézkedések előtti utolsó napokat.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a csütörtök estével zárult 24 órában országszerte 33 470 koronavírus-fertőzést szűrtek ki.



Ez az eddigi legmagasabb, tesztekkel igazolt napi fertőzésszám a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezdete óta.



Az elmúlt hetekben viszonylag stabil, 20-22 ezer volt a naponta kiszűrt koronavírus-fertőzések száma.



Yvonne Doyle, az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) orvosigazgatója az új fertőzési adatok csütörtök esti ismertetése utáni nyilatkozatában utalást tett arra, hogy a fertőzések számának megugrásának okai között lehetett például a vendéglátóhelyek megnövekedett forgalma az egy hete elrendelt korlátozások előtti időszakban.



Doyle professzor a BBC televíziónak azt mondta: a most kimutatott esetek zömét a november 9-10-én elvégzett tesztekkel szűrték ki, és ezekbe a vizsgálatokba beleestek azok is, akik a múlt csütörtökön elrendelt korlátozások előtti napokban fertőződtek meg.



Hozzátette: az emberek közötti kapcsolattartás azóta bevezetett korlátozása hozzájárul majd a vírus terjedésének megállításához.

Az új, négy hétre szóló korlátozásokat Boris Johnson miniszterelnök már október 31-én bejelentette, de az intézkedések csak november 5-én léptek életbe.



A brit kormány által elrendelt, 56 millió angliai lakost érintő intézkedéscsomag értelmében múlt csütörtöktől december 2-ig az Angliában élők csak meghatározott indokokkal hagyhatják el otthonaikat. Emellett a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, a szabadidőközpontok, az edzőtermek, a mozik, a pubok, a bárok és az éttermek szintén négy hétre bezártak, de elvitelre és házhozszállításra továbbra is lehet ételt rendelni.



Nagy-Britanniában eddig 35 millió koronavírus-tesztet végeztek és ezek közül 1 290 195 lett pozitív.



A brit egészségügyi minisztérium csütörtök este közzétett napi összesítése alapján az elmúlt 24 órában 563 halálesetről érkezett jelentés.



Ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában a kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - eddig 50 923 halálos áldozata van az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségnek.