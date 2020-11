Koronavírus-járvány

Chicago polgármestere otthonmaradásra szólít fel

Teljes otthonmaradásra szólított fel hétfőtől kezdődően Lori Lightfoot, az Egyesült Államok harmadik legnépesebb városának, Chicagónak a polgármestere csütörtökön a koronavírus-járvány miatt.



Több amerikai tagállamban is szigorítják a járványellenes intézkedéseket.



Twitter-üzenetében a polgármester arra kérte a városban élőket, hogy csakis halaszthatatlan esetben hagyják el otthonaikat.



Lightfoot nem tette kötelezővé, hanem csak "erősen ajánlotta" a karantént. Mint írta: "A lakosoknak erőteljesen ajánlott, hogy otthonukban ne fogadjanak senkit, tekintsenek el a hagyományos hálaadásnapi ünnepléstől, és ne utazzanak el". A polgármester Twitter-bejegyzését közzétették a város hivatalos honlapján is.



Illinois államban - ahol Chicago is található - már szerdán arra szólított fel a kormányzó, hogy az emberek "amennyire csak tehetik, a következő három hétben maradjanak otthon".



Az Egyesült Államokban hetek óta mindenütt erőteljesen terjed a koronavírus-járvány. Több térségben megteltek a kórházak, az amerikai sajtó jelentései szerint különösen kritikus a helyzet New York államban és a texasi El Paso városában. Ez utóbbi városban a CNN hírtelevízió riporterének Ogechika Alozie, az egyik helyi kórház orvosa azt mondta: "Nagyon nehéz időszakot élünk, a két leggyakrabban használt szavunk a fáradtság és a zaklatottság".



Texasban - ahol meghaladta az egymilliót a március óta regisztrált fertőzöttek száma - Greg Abbott republikánus kormányzó azt kérte a szövetségi védelmi minisztériumtól, hogy a felügyelete alá tartozó katonai kórházközpont is fogadhasson a koronavírus okozta Covid-19-ben megbetegedett pácienseket.



New York állam demokrata párti kormányzója, Andrew Cuomo rendeletének értelmében péntektől az állam területén valamennyi bárnak, presszónak, étteremnek, fitneszteremnek este tíztől reggelig zárva kell tartania. Ezen kívül este tíztől kijárási tilalom is életbe lépett az állam egész területén.

"Ez az utolsó esélyünk, hogy megállítsuk a járvány második hullámát" - fogalmazott sajtókonferenciáján Cuomo.



A keleti parton New Jersey-ben és Marylandben is folyamatosan emelkedik az újonnan diagnosztizált fertőzöttek és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma.



New Jersey legfertőzöttebb városában, Newarkban Ras Baraka polgármester egyes körzetekben kötelező kijárási tilalmat vezetett be. Larry Hogan marylandi republikánus kormányzó csütörtökön bejelentette: az államban - amely az Egyesült Államok egyik legkisebb tagállama - az állami kórházakban több mint 800 beteget kezelnek Covid-19 betegséggel.



Gyorsan terjed a járvány a középnyugati tagállamokban is. Észak- és Dél-Dakotában minden kétezredik ember Covid-beteg. Minnesotában Tim Walz demokrata párti kormányzó szintén elrendelte, hogy este tízkor az éttermeknek és a presszóknak be kell zárniuk, Wisconsin demokrata párti kormányzója, Tony Evers pedig televíziós üzenetében arra kérte az állam lakóit, hogy mondjanak le a vendégeskedésről, ünnepi összejövetelekről, barátokkal tartott közös vacsorákról.



Utah államban kötelezővé tették a szájmaszk viselését az utcán és minden nyilvános helyen.