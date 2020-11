Koronavírus-járvány

Romániában ezen a héten egyelőre nem haladták meg az esetszámok a múlt heti rekordot

Klaus Iohannis román államfő határozott fellépésre szólította fel a helyi hatóságokat a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, ugyanakkor arra figyelmeztette őket, hogy ne keltsenek pánikot.



Iohannis a járványügyi operatív tanácsokat is vezető megyei kormánybiztosokkal (prefektusokkal) tartott csütörtöki távértekezletén, az oltásokról szóló bíztató hírekre utalva úgy értékelte: "megcsillant a remény". Hozzátette: nem tudni még, mikor válik Romániában is hozzáférhetővé a vakcina, de azt valószínűsítette, hogy erre 2021 első negyedévében, több ütemben kerülhet sor.



A román államfő azt is reménykeltőnek nevezte, hogy Romániában ezen a héten egyelőre nem haladták meg az esetszámok a múlt heti rekordot. "Nem állíthatjuk, hogy sikerült megfékezni a járványt, de a számok visszaigazolták, hogy a szigorítások eredményesek voltak" - vélekedett.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelentése szerint újabb 10 142 embernél mutatták ki az utóbbi 24 órában a fertőzést, ami több mint 40 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A napi jelentésben szereplő 121 haláleset átlagosnak számít.



Romániában az utóbbi három hétben megduplázódott - és csütörtökön meghaladta a százezret - az ismert aktív fertőzöttek száma. Duplájára emelkedett az átlagos napi esetszám és a halálesetek átlaga. Ugyanakkor a kórházban kezelt betegeké ebben az időszakban kevesebb mint 25 százalékkal, az intenzív osztályon ápolt súlyos eseteké pedig kevesebb mint 50 százalékkal emelkedett.



A médiában megszólaltatott járványügyi szakemberek szerint a helyhiány miatt nem emelkedett a fertőzések ütemében a kórházban kezelt fertőzöttek száma, de ez azt is jelzi, hogy az ellátórendszer a teljesítőképessége határára jutott, és egyre súlyosabb állapotban lévő koronavírus-betegek kerülnek a kórházakba.



Csütörtökön 1152 fertőzöttet ápoltak az intenzív terápián. Romániában jelenleg mintegy 1250 ágy a Covid-kórházak intenzív osztályainak teljes kapacitása.